Dopo il grandissimo successo di “10 regali brutti da regalare alle persone che odi”, torniamo a parlare di regali improbabili, stavolta mettendo da parte odio e rancore e concentrandoci su di un altro aspetto (per molti) fondamentale delle strenne natalizie: ovvero l’inutilità. Siamo onesti: la maggior parte delle cose che acquistiamo nel corso della nostra vita sono inutili. Si tratta di ninnoli con cui amiamo circondarci, atti a soddisfare il nostro desiderio di possesso e nulla di più. Al di la di questa breve parentesi filosofica, ci siamo chiesti in redazione quanto in là potessimo spingerci nel campo dell’inutilità in tema di regali di Natale, esplorando Amazon in lungo e in largo alla ricerca di oggetti che potessero essere bellissimi ma completamente inutili.

Senza troppa sorpresa abbiamo trovato una mezza infinità di idee, con alcune di esse persino copiate o riciclate in diverse forme per adattarsi a diverse fasce di compratori. La qual cosa non a fatto altro che confermare la nostra teoria relativa all’esistenza di un intero settore merceologico composto da roba inutile. Tra questa pletora di gingilli e ammennicoli vari, abbiamo quindi selezionato i 10 che, a nostro personalissimo giudizio, si sono rivelati i più inutili ma anche i più belli e soddisfacenti da possedere. Ne è nata quindi una lista di 10 consigli per gli acquisti che, ne siamo certi, faranno felici qualunque fortunato riceverà uno degli ambiti gadget. Pronti? Questi sono “10 regali inutili ma bellissimi da regalare a Natale”, ben inteso che potete anche regalarli a voi stessi, che noi di certo non ci offenderemo.

10 regali inutili ma bellissimi da regalare a Natale

C’è chi abbraccia un orsetto, chi si abbraccia un cuscino, chi il proprio partner. Voi potete fare di meglio e unire alla confortante morbidezza tipica di un cuscino anche la vostra passione per la panetteria francese! Questo cuscino richiama in tutto e per tutto l’aspetto di una baguette da 1 metro, eccezion fatta per la croccantezza della crosta e le briciole che potreste sparpagliare tra le lenzuola. Avete sempre voluto dormire abbracciati ad una forma di pane? Allora quale occasione migliore per soddisfare il vostro feticismo! Disponibile anche nel formato da 60 cm!!!

Avete sempre desiderato avere le braccia più lunghe ma avete sempre pensato di dovervi accontentare di come mamma vi ha fatti? Ebbene da oggi esiste per voi una comoda soluzione! Grazie a questa mano prensile in plastica potrete infatti soddisfare il vostro bisogno di… ehm… avere un braccio più lungo dell’altro! Dotata di ben 5 dita prensili e di una comoda presa ergonomica, questa mano potrebbe essere una preziosa alleata nella vita di tutti i giorni permettendovi di afferrare oggetti distanti restando comodamente seduti sul posto. Ok forse nulla di tutto questo è vero, ma resta comunque bellissima.

Per meno di 2 Euro abbiamo scovato quello che è il portachiavi definitivo! Si tratta sostanzialmente di un piccolo gadget caricato a molla in grado di sparare i tappi di bottiglia, per intenderci parliamo di quelli schiacciati in metallo tipici delle birre. Certo non vi salverà la vita, ma volete mettere le gioie di una veloce sparatoria tra amici a suon di tappi? Come dite?! Sembra una cosa molto pericolosa? Forse…

Creato alla fine degli anni ’90 da Maywa Denki, l’otamatone è uno strumento musicale giocattolo, costituito da un corpo a forma di nota musicale sulla cui parte centrale è disposta una tastiera a toni, mentre alla base c’è una bocca stilizzata che va premuta per emettere il suono. Il suono prodotto è abbastanza sgradevole, ma è comunque in grado di emettere diverse note musicali, tanto da essere diventato famosissimo in rete grazie a diversi video di persone che si divertono a “suonarlo” per riproporre grandi classici della musica di ogni tempo. Simpatico ma completamente inutile, è uno di quegli oggetti bellissimi che prima o poi tutti provano, ma che nessuno ha davvero voglia di usare.

Che cos’è una scatola inutile? Semplicemente un piccolo parallelepipedo meccanico che non presenta altro che una levetta di accensione. Attivando la leva, la scatola si apre con una fessura da cui fuoriesce una asticella (o talvolta una manina di plastica, a seconda del modello) il cui movimento disattiva la scatola. In pratica voi la accendete e lei si rispegne da sola immediatamente dopo. Più bello e inutile di così…

La preferita di ogni rapper che si rispetti su VEVO, questa pistola non fa nient’altro che sparare raffiche di banconote appositamente pre-caricate. Non le conta, non le smista: le spara e basta! Alimentata a pile, la versione che vi proponiamo è venduta direttamente con una piccola mazzetta di banconote false, con cui poter costruire il set del vostro video gangsta-rap fatto in casa. Ovviamente il possesso stesso della pistola non vi garantirà né la fama, né un contratto miliardario con una casa discografica ma, ehi, che stile!

Teoricamente i pannelli Nanoleaf dovrebbero costituire un sistema di illuminazione smart… e in fin dei conti è così se non fosse che il loro prezzo, in proporzione alla luce emessa vi farà comunque propenedere per innumerevoli alternative a prezzi più bassi, non ultima a linea HUE di Philips. Potreste obiettare che, tuttavia, niente è bello e appariscente come i pannelli Nanoleaf, che potete disporre anche in modo da creare forme geometriche diverse e persino rudimentali disegni luminosi (come note musicali e affini), ed in tal senso avreste ragione. Eppure, a conti fatti, questo sistema di illuminazione, pur essendo bellissimo, resta sin troppo esoso e inutile e pertanto più che degno di questa lista.

La vostra passione è l’arcobaleno ma proprio non vi va di attendere i giorni di pioggia? Ebbene questa è la soluzione al vostro problema! Un proiettore luminoso che non fa altro che proiettare un fascio luminoso simile ad un arcobaleno. Carino di giorno, spettacolare di notte, dà ad ogni ambiente quel tocco poetico e fatato che renderebbe gradevole persino una discarica. Che poesia!

Non importa quanti anni abbiate, se siete maschi allora amerete passare innumerevoli ore sulla tazza, che sia per leggere o per riflettere sui massimi sistemi, il Trono è da secoli il luogo in cui l’uomo esprime sé stesso… e le proprie funzioni corporee. Proprio per questo, negli ultimi anni, innumerevoli sono state le idee atte ad accompagnare l’uomo nel momento di incontro tra lombi e ceramica, il più riuscito dei quali è certamente questo set da golf con tanto di green e buca. Un oggetto perfetto per dare alle vostre “sedute” un tono non solo più disteso e rilassato, ma anche incredibilmente professionale. Occhio solo a non centrare la “buca” sbagliata con la pallina.

Il must della bellezza unita all’inutilità! Semplicemente un costume da tirannosauro che, grazie ad una piccola ventola interna, si gonfia dando forma al corpo del dinosauro. Che sia una festa di compleanno, un matrimonio, una fiera del fumetto o una normale giornata in ufficio, questo costume vi renderà istantaneamente popolari. Qui c’è tutto: bellezza, fascino, carisma e un mare di inquinante e maleodorante plastica di seconda mano. Ma lo stile, per quello che non c’è prezzo!

