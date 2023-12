Le più belle idee regalo oltre i 50€ da Amazon | Natale 2023

La Vigilia di Natale, con relativo scarto dei regali, è ormai dietro l'angolo ma, per fortuna, c'è ancora tutto il tempo utile per confezionare qualche bel regalo di Natale a patto, ovviamente, che si riesca a trovare il regalo giusto al prezzo giusto, cosa non sempre facilissima, anche al netto degli ormai numerosi store online e relative offerte. Un grattacapo che noi di Tom's conosciamo molto bene e che, per questo, ci ha messi in prima linea, già da qualche anno, nel supporto ai nostri utenti per l'acquisto dei regali da mettere sotto l'albero.

Una missione che ci ha impegnati già da qualche giorno così che, anche per questo 2023, non vi si lasci soli nella scelta, spesso complessa, di quelle che saranno e strenne da mettere sotto il vostro albero di Natale. E le proposte, a nostro giudizio, non mancano tant'è che, come ricorderete, eravamo partiti già il primo dicembre, dando il via al nostro "calendario dell'Avvento", in cui ogni giorno vi stiamo segnalando un prodotto in sconto su Amazon dal prezzo particolarmente vantaggioso, e spaziando tra prodotti utili, tecnologia e persino giocattoli. A questo, poi, abbiamo aggiunto la nostra tradizionale rassegna di guide agli acquisti in vista del Natale che, tenendo presente un po' tutte le tasche, speriamo vi aiutino non solo a scegliere il regalo giusto, ma anche a spendere non più di quanto sia davvero necessario.

E così, dopo avervi già proposto diverse guide agli acquisti dedicate ai prodotti a meno di 10€, a meno di 30€ ed a meno di 50€, arriva ora il momento di alzare definitivamente il tiro, con una lunga proposta di articoli ben oltre il limite di 50€, in cui abbiamo inserito idee non solo "costose", ma soprattutto variegate!

Come sempre, la nostra piattaforma di riferimento, soprattutto per le ottime offerte e le politiche di reso (estese fino al 31 gennaio!), è Amazon. E visto il periodo di spese online, ma soprattutto la necessità di ricevere i propri acquisti giusto in tempo per il Natale, vi suggeriamo di approfittare subito della ricorrenza natalizia anche per sottoscriver un abbonamento al servizio Amazon Prime, specie considerando l'enorme risparmio che si può avere nel non pagare le relative spese di spedizione!

Ciò detto, vi lasciamo alla nostra selezione di idee regalo sopra i 50 euro, ricordandovi anche che, tramite la nostra pagina ufficiale creata per agevolare i vostri regali di Natale, potrete consultare anche tutte le offerte provenienti da store come eBay, Mediaworld, Unieuro e tanti altri!

Le più belle idee regalo oltre i 50€ da Amazon

Una smartbox

Vedi su Amazon

Friggitrice ad aria Cosori CP158-AF

Vedi su Amazon

Polaroid Go

Il ritorno di un intramontabile classico! Polaroid Go di seconda generazione costa appena 99,99€, ma è certamente un regalo che farà la gioia di moltissime persone, specie se appassionate di viaggi e fotografia. Parliamo, infatti, della più recente incarnazione della classica macchina fotografica istantanea Polaroid, caratterizzata da un form factor che, pur se in chiave moderna, richiama al classico design delle leggendarie macchine Polaroid. Come queste, anche Polaroid Go può scattare e stampare foto sul posto, ed in pochi secondi. La differenza? Le dimensioni! Polaroid Go, infatti, è davvero piccolissima e compatta, e stampa immagini in un formato 47 x 46mm (escluse le classiche cornici bianche, ovviamente). Si tratta di una camera pensata per i momenti di divertimento, per i viaggi, o per chi vuole portare sempre con sé uno strumento utile ad imprimere i momenti importanti su carta fotografica. Un'idea regalo originale, specie in quest'epoca di sole foto digitali.

Vedi su Amazon

Robot interattivo Makeblock

Vedi su Amazon

Kindle

Vedi su Amazon

