Revolut Business: carica 50 euro e ne ricevi altri 50 in omaggio

Revolut offre ai suoi nuovi utenti un interessante promozione: ricaricando 50€ si possono ricevere 50€ in regalo!

Vi segnaliamo un’interessante promozione in atto sul portale di ricarica di Revolut Business, carta prepagata con un utilizzo privo di commissioni, il miglior tasso di cambio applicato e una sensibile apertura alle criptovalute e un’innovativa funzione di trading. Di Revolut vi abbiamo già parlato diverse volte in passato: si tratta sostanzialmente di una carta prepagata con circuito MasterCard, con la possibilità di eseguire transazioni in 150 valute estere con il miglior tasso interbancario in tempo reale. Il costo è pari a zero su qualsiasi transazione eseguita come carta di credito, mentre per importi superiori alle 500 sterline viene applicata una commissione pari al 2% dell’importo. Le funzioni di conto corrente, la generazione di carte di credito virtuali e la compravendita di criptovalute completano l’offerta di questo progetto.

Un servizio che ci ha lasciati piacevolmente sorpresi e che oggi propone ai suoi clienti business un’intrigante promozione che permette di ricevere ben 50€ gratuiti sul proprio conto! Per aderire occorre iscriversi al servizio (la promo è attiva solo per i nuovi clienti) e ricaricare un minimo di 50€ sulla propria nuova carta digitale. Fatto ciò il servizio vi regalerà ben 50€ di credito extra e spendibile come volete. La promozione non ha vincoli, se non quello di essere un nuovo cliente e di ricaricare l’importo sopra indicato. Qualora voleste approfittarne tutto quello che dovete fare è cliccare sul link sottostante, effettuare la registrazione e cominciare a godere dei servizi e dei vantaggi di Revolut!

