Revolut lancia la sua banca in 10 mercati europei

Revolut, la piattaforma finanziaria con oltre 15 milioni di clienti in tutto il mondo, ha reso operativa in 10 mercati europei la sua licenza bancaria europea. Da oggi, i clienti di ben dieci Stati europei compresi tra Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania, Slovacchia e Slovenia, passando a Revolut Bank, saranno protetti dal sistema di garanzia dei depositi.

I clienti nei Paesi sopra menzionati possono eseguire già da ora l’aggiornamento a Revolut Bank tramite app con una procedura che richiede solo pochi minuti.

Con questa nuova evoluzione, Revolut garantisce con i nuovi conti, una nuova gamma di prodotti, servizi e maggior controllo a tutti i suoi clienti, oltre che una sicurezza invidiabile dalla concorrenza.

Virgilijus Mirkės, CEO di Revolut Bank afferma che “Revolut è la società fintech più in rapida crescita in Europa perché mettiamo il cliente al centro di tutto ciò che facciamo. Il design del nostro prodotto non è secondo a nessuno, non abbiamo commissioni nascoste e creiamo costantemente prodotti finanziari nuovi e innovativi”.

Virgilijus Mirkės, CEO di Revolut Bank

Revolut ha raccolto quasi 1 miliardo di dollari in investimenti ed è valutata 5,5 miliardi di dollari, e in soli cinque anni, Revolut ha attratto più di 15 milioni di clienti in tutto il mondo.

Utilizzando l’app di Revolut, i clienti hanno la possibilità di gestire in totale autonomia le proprie finanze e controllare in ogni momento quanto stanno spendendo ogni mese e in quali servizi (ristoranti, supermercati, servizi di abbonamento e molto altrio) inviare e richiedere denaro agli amici istantaneamente e gestire perfino i propri risparmi.

A quando Revolut Bank anche in Italia?