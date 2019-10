Ri-Generation: elettrodomestici rigenerati a metà prezzo e con 12 mesi di garanzia

Astelav grazie a un sito e-commerce e due negozi mette in vendita migliaia di elettrodomestici rigenerati a un prezzo del 50% inferiore rispetto al nuovo.

Il progetto Ri-Generation di Astelav, società leader nei ricambi elettrodomestici, ha consentito negli ultimi due anni di fare un buon uso di quasi 200 tonnellate di RAEE rigenerando lavatrici, forni e frigoriferi soprattutto di fascia medio-alta. In pratica si parla dal 2017 della gestione di più di 3mila elettrodomestici che sono stati rigenerati e rimessi in circolo sul mercato con un prezzo mediamente inferiore del 50% rispetto al nuovo.

“Siamo partiti con due persone impiegate in questo progetto. Oggi ne contiamo 11”, ha dichiarato Ernesto Bertolino referente marketing di Ri-generation e amministratore di Astelav società di Vinovo (TO). “Abbiamo messo la nostra conoscenza degli elettrodomestici e la disponibilità dei ricambi al servizio dell’economia circolare, uscendo da quella mentalità dell’usa e getta che è sempre più diffusa. Nel contempo, abbiamo dato valore ad importanti risvolti sociali offrendo, in collaborazione con il Sermig (Servizio Missionario Giovani), una seconda possibilità a quanti sono stati emarginati dal mondo del lavoro e trasferendo competenze a giovani provenienti da contesti sociali difficili”. Già, perché questo progetto ha anche risvolti sociali di peso: formare i giovani (soprattutto minori privi di famiglia con corsi da 100 euro) e reinserire nel mondo del lavoro chi ha trascorsi difficili.

Oggi Astelav vanta un laboratorio che alimenta una rete vendita composta dal sito e-commerce ri-generation.com e due negozi (a Torino, in via Mameli 14 e in via Saluzzo 39/A). In pratica i rifiuti elettronici provengono dal circuito “dell’uno contro uno”, ovvero la possibilità data al consumatore di consegnare l’elettrodomestico vecchio al rivenditore nel momento dell’acquisto di uno nuovo, oppure da donazioni nella zona di Torino e provincia.

“Gli elettrodomestici, che siano RAEE o donazioni, vengono scelti sulla base di alcune caratteristiche di qualità e anzianità; quindi, dopo un accurato screening vengono riparati utilizzando ricambi originali. Successivamente vengono collaudati e sanificati nel laboratorio Ri-generation, presso Astelav, da un team di tecnici specializzati con esperienza pluriennale nella riparazione degli elettrodomestici. Verificato il perfetto funzionamento, vengono quindi messi in vendita”, ha spiegato Bertolino. Il bene alla fine del ciclo viene venduto e fornito di garanzia di 12 mesi.

“Grazie alle nostre economie di scala possiamo intervenire anche su quelle apparecchiature la cui riparazione viene spesso sconsigliata per l’incidenza del costo”, ha aggiunto l’AD. “Questo ci permette di offrire un prodotto di alta qualità ad un prezzo accessibile”.

In sintesi come ha sottolineato Betolino siamo di fronte a un esempio di economica circolare che prevede “recupero dei rifiuti, reinserimento lavorativo e formazione dei ragazzi: è un circuito che fa bene”.

“I volumi di attività di Ri-generation crescono del 30-40% ogni mese. Oggi siamo nelle condizioni di poter gestire più di 2.000 elettrodomestici all’anno”.