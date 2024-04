Tesla ha licenziato tutto il team pubblicitario

Tra le varie misure adottate da Tesla per tagliare il personale, l'azienda ha recentemente deciso di licenziare l'intero team pubblicitario di 40 persone responsabile dei "contenuti di marketing per la crescita".

Fin dall'inizio, Tesla ha adottato un approccio unico alla commercializzazione delle sue vetture, evitando gli annunci a pagamento sui media tradizionali come la televisione e i cartelloni pubblicitari. Invece, ha concentrato le sue risorse su strategie alternative basate sulle connessioni emotive con il pubblico e la presenza del marchio sul mercato.

Tuttavia, negli ultimi anni c'è stata una crescente pressione da parte di alcuni sostenitori per aumentare la presenza pubblicitaria di Tesla sui media tradizionali. Elon Musk, noto per la sua avversione alla pubblicità, aveva accennato alla possibilità di sperimentare qualche approccio con la pubblicità tradizionale durante l'assemblea annuale degli azionisti dell'anno scorso.

Di recente, Tesla ha intrapreso alcune iniziative pubblicitarie, inclusi annunci video su piattaforme online come YouTube e Facebook. Tuttavia, sembra che questi sforzi non siano stati ben visti da Musk, che ha criticato gli annunci come "troppo generici".

Il licenziamento del team pubblicitario arriva in un momento turbolento per Tesla, che ha scelto anche di ribassare i prezzi di alcuni veicoli. Tali mosse possono riflettere una strategia di adattamento dell'azienda alla crescente concorrenza nel settore automobilistico e ai problemi legati alla produzione e alla distribuzione delle sue auto.

Al momento, Tesla non ha fornito ulteriori dettagli sui motivi del licenziamento del team pubblicitario. Tuttavia, la decisione di eliminare questo dipartimento potrebbe indicare una ritrattazione della strategia pubblicitaria di Tesla e un ritorno alla sua prassi tradizionale di affidarsi principalmente al passaparola e al marketing non convenzionale per promuovere i suoi prodotti.