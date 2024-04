Xbox, arriva un visore VR che è praticamente un Meta Quest

Microsoft e Meta hanno annunciato una collaborazione per creare una edizione limitata del visore VR Meta Quest, "ispirato da Xbox".

Sebbene i dettagli completi non siano stati ancora rivelati, sembra che il visore VR Meta Quest personalizzato sarà basato sul Meta Quest 3 (acquistabile su Amazon in questo momento).

L'annuncio è arrivato come parte della strategia di Meta per aprire il proprio sistema operativo, Meta Horizon OS, a produttori di hardware di terze parti. Questo permetterà ad altri marchi, come Asus e Lenovo, di creare visori VR dedicati che eseguono il sistema operativo di Meta. Tuttavia, il partenariato con Microsoft sembra essere un'edizione limitata del visore, simile alle console Xbox in edizione limitata create da Microsoft in passato.

Secondo Mark Zuckerberg, CEO di Meta, il visore Meta Quest "ispirato da Xbox" verrà fornito con controller Xbox e accesso a Xbox Game Pass, consentendo ai giocatori di accedere a una vasta libreria di giochi e contenuti direttamente dal visore.

Microsoft ha avuto una storia altalenante con i visori VR sul lato Xbox, ma questa nuova collaborazione con Meta segna un passo importante verso una maggiore integrazione della realtà virtuale nell'ecosistema Xbox (PC). Con l'enorme base di utenti di entrambe le piattaforme, questa partnership potrebbe portare a una maggiore adozione della realtà virtuale e a un'esperienza di gioco più ricca e coinvolgente per tutti.

Che questo sia il primo passo per portare la realtà virtuale, finalmente, anche su console Xbox?