Risparmia 50€ su un ventilatore Dyson puro e semplice

Oggi, scegliendo un ventilatore Dyson, si incontrano spesso modelli che integrano anche la funzione di purificatore d'aria. Tuttavia, esiste un prodotto Dyson progettato esclusivamente come ventilatore, ideale per chi già possiede un purificatore e non desidera investire in un elettrodomestico 2 in 1. Attualmente, questo ventilatore è disponibile da Comet con uno sconto di 50€, permettendovi di acquistarlo per meno di 300€.

Dyson AM07, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Dyson AM07 è dotato della tecnologia Air Multiplier, che amplifica il flusso d'aria in ingresso e produce un flusso in uscita continuo e uniforme. A differenza dei ventilatori tradizionali con pale, il Dyson AM07 garantisce un raffreddamento senza interruzioni del flusso d'aria, offrendo un comfort costante e omogeneo. La mancanza di pale rotanti non solo rende il ventilatore più sicuro per case con bambini e animali domestici, ma elimina anche la necessità di griglie di sicurezza scomode.

Dotato di un telecomando curvo e magnetizzato, offre 10 impostazioni del flusso d'aria, permettendovi di regolare facilmente l'intensità desiderata. Il telecomando può essere riposto sull'apparecchio, evitando di perderlo. Inoltre, l'oscillazione garantisce una distribuzione omogenea del flusso d'aria in tutta la stanza, creando un ambiente confortevole in ogni angolo.

Una delle caratteristiche più apprezzate del Dyson AM07 è la sua modalità notturna con timer programmabile, che permette di spegnersi automaticamente dopo intervalli prestabiliti, da 15 minuti a 9 ore, offrendo un raffreddamento personalizzato. Il fatto che sia poi silenzioso lo rende ideale per l'uso in camera da letto o in ufficio, dove il rumore minimo è essenziale.

