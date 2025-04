Ha due schermi, ma non si piega: il nuovo Ulefone è un mostro tech

Se pensavate di aver visto tutto nel mondo degli smartphone rugged, è il momento di ricredervi. Il nuovo Ulefone Armor 30 Pro arriva con un design completamente fuori dagli schemi: due schermi (uno principale da 6,95” FHD+ a 120Hz e uno secondario touch da 3,4”) ma senza struttura pieghevole. Questo approccio unico non solo favorisce il multitasking, ma rende il dispositivo perfetto per le attività outdoor, dove controllare musica, mappe o notifiche rapidamente può fare la differenza. La robustezza? Di livello militare, ovviamente, con certificazioni IP68/IP69K e MIL-STD-810H.

Ulefone Armor 30 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Ma la resistenza non è nulla senza potenza. E qui, Ulefone non ha risparmiato: MediaTek Dimensity 7300X a 4nm, 32GB di RAM (16GB espandibili virtualmente) e 512GB di memoria interna, con supporto fino a 2TB. Il sistema gira su Android 14, offrendo sicurezza, fluidità e compatibilità con le ultime app e tecnologie. La connettività 5G Dual SIM vi mantiene online ovunque, mentre le funzionalità IA ottimizzano ogni esperienza d’uso, dai giochi pesanti alla produttività quotidiana.

Non meno impressionante è l’autonomia. La batteria da 12800mAh garantisce giorni di utilizzo, ideale per escursionisti, lavoratori sul campo o semplicemente per chi vuole uno smartphone che non richieda continue ricariche. E quando serve energia in fretta? La ricarica rapida da 66W porta il dispositivo al 50% in soli 18 minuti. Inoltre, può fungere da power bank grazie alla ricarica inversa da 10W, sempre utile in situazioni d’emergenza.

Infine, il comparto multimediale fa un balzo in avanti: una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, una per la visione notturna da 64MP e una selfie cam da 32MP, il tutto ottimizzato dall’IA e tecnologia NightElf 3.0. Il potente altoparlante da 118dB e l’illuminazione dinamica Infinite Halo 2.0 rendono l’Armor 30 Pro perfetto anche per l’intrattenimento. In più, una miriade di funzioni extra dal GPS multiplo al toolbox digitale, fino all’emettitore IR lo rendono un vero e proprio compagno di avventure.

