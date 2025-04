La regata entra in salotto con questo modellino LEGO gli appassionati di nautica!

Lo stupendo yacht Emirates Team New Zealand AC75 LEGO è ora disponibile su Amazon a 97,99€ invece di 119,99€, con uno sconto del 18%! Questo straordinario kit vi permetterà di costruire una replica dettagliata della famosa barca da regata, completa di funzione che riproduce il sistema idraulico originale. Con le sue vele a doppia superficie, albero rotante e ali foil, questo modellino da 962 pezzi rappresenta una sfida costruttiva appassionante e diventerà una splendida decorazione una volta completato.

Yacht Emirates Team New Zealand AC75 LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo yacht Emirates Team New Zealand AC75 LEGO è l'acquisto ideale per gli appassionati di nautica che desiderano cimentarsi in una sfida costruttiva stimolante. Con i suoi 962 pezzi, questo set soddisfa le esigenze di chi cerca un'esperienza di montaggio coinvolgente, dove poter riprodurre nei minimi dettagli un'imbarcazione da competizione, completa di funzioni pneumatiche realistiche. La possibilità di azionare i bracci porta-foil e di regolare le scotte vi regalerà la sensazione di essere parte di un vero equipaggio dell'America's Cup.

Non solo un passatempo creativo, ma anche un oggetto decorativo di grande impatto visivo: una volta completato, con i suoi 68 cm di altezza e 56 cm di lunghezza, questo yacht diventa un elemento d'arredo sofisticato per la casa o l'ufficio. È la scelta perfetta per chi desidera unire la passione per la vela al piacere della costruzione LEGO, o come regalo significativo per collezionisti e amanti delle barche che apprezzano le sfide tecniche e i dettagli autentici come la randa a doppia superficie, il fiocco, l'albero rotante e il rigging.

Attualmente disponibile a 97,99€ invece di 119,99€, questo set rappresenta un'opportunità ideale per gli appassionati di nautica e modellismo LEGO. Vi consigliamo l'acquisto non solo per la sfida costruttiva gratificante che offre, ma anche per il risultato finale: un'elegante decorazione da esporre con orgoglio che testimonia la vostra passione per la vela.

