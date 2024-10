I concerti più attesi di ottobre e novembre 2024

L'autunno è arrivato, e con esso una stagione musicale che promette di scaldare le notti italiane con una serie di concerti imperdibili. Siamo pronti a scoprire un calendario ricco di eventi, e vi guideremo attraverso i concerti più attesi dei prossimi mesi, fornendovi non solo le informazioni su date e luoghi, ma anche i link per l'acquisto dei biglietti, così da non perdere nemmeno un'esibizione dei vostri artisti preferiti: il tutto in ordine alfabetico basato sugli artisti.

Che si tratti di un concerto nella vostra città o di un'occasione per un viaggio musicale attraverso la penisola, avrete tutte le informazioni necessarie per non lasciarvi sfuggire le performance che più vi interessano!

Foto di WikimediaImages da Pixabay

Achille Lauro

4 ottobre Assago , Forum

, Forum 7 ottobre Roma, Palazzo Dello Sport

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Alex Britti

18 ottobre Roma, Palazzo Dello Sport

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Alfa

16 novembre Roma, Palazzetto dello Sport

Palazzetto dello Sport 25 novembre Milano, Forum

Per i biglietti: Ticketone

Anna Pepe

8 novembre Napoli, Casa della Musica

Casa della Musica 15 novembre Torino, Teatro Concordia

Teatro Concordia 19 novembre Milano, Fabrique

Fabrique 23 novembre Molfetta (BA), Eremo Club

Eremo Club 27 novembre Bologna, Estragon

Estragon 30 novembre Roma, Atlantico

Per i biglietti: Ticketone

Angelina Mango

11 ottobre Roma, Atlantico

Atlantico 12 ottobre Roma, Atlantico

Atlantico 14 ottobre Napoli, Casa della Musica Federico I

Casa della Musica Federico I 15 ottobre Napoli, Casa della Musica Federico I

Casa della Musica Federico I 16 ottobre Molfetta, Eremo Club

Eremo Club 19 ottobre Nonantola, Vox Club

Vox Club 21 ottobre Firenze, TuscanyHall Teatro di Firenze

TuscanyHall Teatro di Firenze 22 ottobre Padova, Gran Teatro Geox

Gran Teatro Geox 24 ottobre Venaria Reale, Teatro della Concordia

Reale, Teatro della Concordia 26 ottobre Milano, Fabrique

Fabrique 27 ottobre Milano, Fabrique

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Arch Enemy

16 ottobre Milano, Alcatraz

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Articolo 31

9 ottobre Assago, Forum

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

As I Lay Dying

30 novembre Milano, Alcatraz

Per i biglietti: Ticketone

Bandabardò e Cisco

5 ottobre Firenze, Teatro Cartiere Carrara

Per i biglietti: Ticketone

Blue

21 novembre Napoli, Palapartenope

Palapartenope 23 novembre Padova, Kioene Arena

Kioene Arena 24 novembre Roma, Palazzetto dello Sport

Palazzetto dello Sport 25 novembre Bari, Palaflorio

Palaflorio 26 novembre Milano, Mediolanum Forum

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Bryan Adams

9 novembre Milano, Mediolanum Forum

Per i biglietti: Ticketone

Cigarettes After Sex

1 novembre Milano, Forum

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Childish Gambino

2 novembre Milano, Unipol Forum

Per i biglietti: Ticketone

Cioffi

17 ottobre Roma, Largo Venue

Largo Venue 23 ottobre Milano, Magazzini Generali

Per i biglietti: Ticketone

Clara

5 ottobre Modugno, Demodè Club

Demodè Club 6 ottobre Pozzuoli, Duel Club

Duel Club 12 ottobre Firenze, Viper Theatre

Viper Theatre 13 ottobre Padova, Hall

Hall 15 ottobre Milano, Magazzini Generali

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Crash Test Dummies

17 ottobre Milano, Magazzini Generali

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Dargen D'Amico

8 ottobre Roma, Auditorium Parco della Musica

Auditorium Parco della Musica 10 ottobre Milano, Teatro Arcimboldi

Per i biglietti: Ticketone

Diodato

5 ottobre Mestre, Teatro Toniolo

Teatro Toniolo 6 ottobre Milano, Teatro degli Arcimboldi

Teatro degli Arcimboldi 9 ottobre Roma, Auditorum Parco della Musica

Auditorum Parco della Musica 11 ottobre Napoli, Teatro Augusteo

Teatro Augusteo 18 ottobre Civitanova Marche, Teatro Rossini

Teatro Rossini 19 ottobre Pescara, Teatro Massimo

Teatro Massimo 20 ottobre Assisi, Teatro Lyrick

Teatro Lyrick 23 ottobre Palermo, Teatro Golden

Teatro Golden 24 ottobre Catania, Teatro Metropolitan

Teatro Metropolitan 26 ottobre Rende, Teatro Garden

Teatro Garden 29 ottobre Firenze, Teatro Verdi

Teatro Verdi 30 ottobre Bologna, Teatro Europauditorium

Teatro Europauditorium 31 ottobre Schio, Teatro Astra

Teatro Astra 14 novembre Torino, Teatro Colosseo

Teatro Colosseo 16 novembre Mantova, Teatro Sociale

Teatro Sociale 17 novembre Trento, Auditorium Santa Chiara

Auditorium Santa Chiara 25 novembre Genova, Teatro Politeama Genovese

Teatro Politeama Genovese 27 novembre Parma, Teatro regio

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Duff McKagan

16 ottobre Milano, Magazzini Generali

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Edoardo Bennato

25 ottobre Ravenna, Pala De Andrè

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Emma Marrone

11 novembre Milano, Mediolanum Forum

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Finley

16 ottobre Assago (MI), Forum

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Gavin DeGraw

18 ottobre Milano, Alcatraz

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Ghali

29 ottobre Assago, Forum

Forum 4 novembre Firenze, Mandela Forum

Mandela Forum 6 novembre Roma, Palazzo dello Sport

Palazzo dello Sport 10 novembre Bologna, Unipol Arena

Unipol Arena 12 novembre Napoli, Palapartenope

Palapartenope 15 novembre Assago (MI), Forum

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Gianna Nannini

22 novembre Jesolo, Palazzo del Turismo

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Gigi D’Alessio

12 novembre Roma, Palazzo dello Sport

Palazzo dello Sport 13 novembre Roma, Palazzo dello Sport

Palazzo dello Sport 22 novembre Bari, Palaflorio

Per i biglietti: Ticketone

Glass Animals

22 ottobre Milano, Alcatraz

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Herbert Pixner Projekt

30 ottobre Bressanone, Piazza Duomo

Piazza Duomo 31 ottobre Merano, Kursaal

Per i biglietti: Ticketone

Holden

13 novembre Firenze, Viper Theatre

Viper Theatre 14 novembre Perugia, Afterlife

Afterlife 16 novembre Bari, Demodé Club

Demodé Club 17 novembre Napoli, Duel

Duel 19 novembre Roma, Largo Venue

Largo Venue 20 novembre Roma, Largo Venue

Largo Venue 23 novembre Roncade (TV), New Age Club

(TV), New Age Club 24 novembre Bologna, Locomotiv Club

Locomotiv Club 26 novembre Torino, Hiroshima Mon Amour

Hiroshima Mon Amour 28 novembre Milano, Magazzini Generali

Magazzini Generali 29 novembre Milano, Magazzini Generali

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Irama

21 novembre Firenze, Nelson Mandela Forum

Nelson Mandela Forum 23 novembre Roma, Palazzo dello Sport

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Il Tre

9 novembre Roma, Palazzo dello Sport

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Jethro Tull

24 ottobre Napoli, Teatro PalaPartenope

Teatro PalaPartenope 25 ottobre Bari, Teatro Team

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Kygo

29 novembre Milano, Forum

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Laura Pausini

13 Novembre Eboli, Palasport Palasele

Palasport Palasele 15 Novembre Bari, Palaflorio

Palaflorio 18 Novembre Roma, Palazzo dello Sport

Palazzo dello Sport 21 Novembre Livorno, Modigliani Forum

Modigliani Forum 23 Novembre Pesaro, Vitrifrigo Arena

Vitrifrigo Arena 27 Novembre Milano, Forum

Forum 28 Novembre Milano, Forum

Forum 30 Novembre Torino, Inalpi Arena

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Ligabue

5 ottobre Bari, Teatro Petruzzelli

Teatro Petruzzelli 7 ottobre Napoli, Teatro San Carlo

Teatro San Carlo 9 ottobre Firenze, Teatro Verdi

Teatro Verdi 10 ottobre Livorno, Teatro Goldoni

Teatro Goldoni 12 ottobre Roma, Teatro Dell’opera

Teatro Dell’opera 14 ottobre Ferrara, Teatro Comunale

Teatro Comunale 16 ottobre Reggio Emilia, Teatro Romolo Valli

Teatro Romolo Valli 18 ottobre Avellino, Teatro Gesualdo

Teatro Gesualdo 20 ottobre Palermo, Teatro Politeama

Teatro Politeama 21 ottobre Catania, Teatro Metropolitan

Teatro Metropolitan 23 ottobre Reggio Calabria, Teatro Cilea

Teatro Cilea 24 ottobre Catanzaro, Teatro Politeama

Teatro Politeama 28 ottobre Verona, Teatro Filarmonico

Teatro Filarmonico 30 ottobre Brescia, Teatro Grande

Teatro Grande 31 ottobre Bologna, Europauditorium

Per i biglietti: Ticketone

Foto di Pexels da Pixabay

MACE

18 ottobre Assago, Forum

Per i biglietti: Ticketone

Mahmood

21 ottobre Assago, Forum

Forum 22 ottobre Assago, Forum

Forum 25 ottobre Firenze, Nelson Mandela Forum

Nelson Mandela Forum 27 ottobre Roma, Palazzo dello Sport

Palazzo dello Sport 31 ottobre Napoli, Palapartenope

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Maninni

4 ottobre Molfetta, Eremo Club

Eremo Club 9 ottobre Roma, Largo Venue

Largo Venue 16 ottobre Torino, Hiroshima Mon Amour

Hiroshima Mon Amour 22 ottobre Milano, Santeria Toscana 31

Per i biglietti: Ticketone

Marcus King

20 ottobre Milano, Atlantico

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Massimo Ranieri

9 ottobre Bari, Teatro Petruzzelli

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Melanie Martinez

18 ottobre Casalecchio di Reno, Unipol Arena

Unipol Arena 19 ottobre Assago, Forum

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Michele Zarrillo

25 ottobre Torino, Teatro Colosseo

Per i biglietti: Ticketone

Mr Rain

09 novembre Ancona, Palaprometeo

Palaprometeo 13 novembre Montichiari, PalaGeorge

PalaGeorge 15 novembre Padova, Kioene Arena

Kioene Arena 28 novembre Firenze, Mandela Forum

Mandela Forum 26 novembre Roma, Palazzo dello Sport

Palazzo dello Sport 30 novembre Milano, Mediolanum Forum

Per i biglietti: Ticketone

NAS

30 ottobre Milano, Fabrique

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Nick Cave And The Bad Seeds

20 ottobre Milano, Forum

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Powerwolf

14 ottobre Milano, Alcatraz

Per i biglietti: Ticketone

Pupo

19 ottobre Piacenza, Teatro Politeama

Per i biglietti: Ticketone

Renato Zero

5 ottobre Torino, Inalpi Arena

Inalpi Arena 6 ottobre Torino, Inalpi Arena

Inalpi Arena 9 ottobre Livorno, Modigliani Forum

Modigliani Forum 12 ottobre Bologna, Unipol Arena

Unipol Arena 13 ottobre Bologna, Unipol Arena

Unipol Arena 16 ottobre Mantova, Pala Unical

Pala Unical 17 ottobre Mantova, Pala Unical

Pala Unical 26 ottobre Pesaro, Vitrifrigo Arena

Vitrifrigo Arena 29 ottobre Perugia, Pala Barton

Pala Barton 30 ottobre Perugia, Pala Barton

Pala Barton 2 novembre Eboli, Palasele

Palasele 6 novembre Messina, Palarescifina

Palarescifina 7 novembre Messina, Palarescifina

Palarescifina 10 novembre Roma, Palazzo Dello Sport

Per i biglietti: Ticketone

Renga Nek

6 ottobre Roma, Auditorium Parco della Musica

Auditorium Parco della Musica 7 ottobre Roma, Auditorium Parco della Musica

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Rhove

4 ottobre Ciampino, Orion

Orion 9 ottobre Milano, Fabrique

Fabrique 11 ottobre Bologna, Estragon

Estragon 17 ottobre Padova, Hall

Hall 18 ottobre Firenze, Viper Theatre

Viper Theatre 24 ottobre Pozzuoli, Duel Club

Duel Club 25 ottobre Molfetta, Eremo Club

Eremo Club 30 ottobre Torino, Hiroshima Mon Amour

Per i biglietti: Ticketone

Robert Plant And Saving Grace

8 ottobre Bari, Teatro Petruzzelli

Teatro Petruzzelli 9 ottobre Napoli, Teatro Augusteo

Teatro Augusteo 11 ottobre Roma, Auditorium Parco della Musica

Auditorium Parco della Musica 12 ottobre Firenze, Teatro Verdi

Teatro Verdi 14 ottobre Bologna, Teatro Europauditorium

Teatro Europauditorium 15 ottobre Torino, OGR Torino

OGR Torino 17 ottobre Como, Teatro Sociale

Teatro Sociale 18 ottobre Bolzano, Palasport

Palasport 20 ottobre Padova, Gran Teatro Geox

Gran Teatro Geox 21 ottobre Trieste, Politeama Rossetti

Politeama Rossetti 23 ottobre Brescia, Gran Teatro Morato

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Roberto Vecchioni

10 ottobre Roma, Auditorium Parco della Musica

15 ottobre Torino, Teatro Colosseo

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Rose Villain

17 ottobre Firenze, Viper Theatre

Viper Theatre 18 ottobre Padova, Hall

Hall 25 ottobre Napoli, Casa della Musica

Casa della Musica 26 ottobre Roma, Hacienda

Hacienda 28 ottobre Milano, Fabrique

Fabrique 29 ottobre Milano, Fabrique

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Samuele Bersani

26 ottobre Civitanova Marche (MC) , Teatro Rossini

, Teatro Rossini 9 novembre Milano, Teatro Arcimboldi

Teatro Arcimboldi 18 novembre Torino, Teatro Colosseo

Teatro Colosseo 21 novembre Bologna, Europauditorium

Europauditorium 26 novembre Montecatini Terme ( PT ), Nuovo Teatro Verdi

( ), Nuovo Teatro Verdi 29 novembre Brescia, Teatro Dis_play

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Santi Francesi

20 novembre Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

Teatro della Concordia 23 novembre Padova , Gran Teatro Geox

, Gran Teatro Geox 26 novembre Firenze, Tuscany Hall

Tuscany Hall 29 novembre Bologna, Estragon

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Soen

10 ottobre Ciampino, Orion

Orion 11 ottobre Trezzo sull’Adda, Live Club

Per i biglietti: Ticketone

Steve Hackett

31 ottobre Roma, Auditorium Parco della Musica

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Tananai

2 novembre Jesolo (VE), Palazzo del Turismo

Palazzo del Turismo 4 novembre Assago (MI), Mediolanum Forum

Mediolanum Forum 5 novembre Assago (MI), Mediolanum Forum

Mediolanum Forum 8 novembre Firenze, Nelson Mandela Forum

Nelson Mandela Forum 9 novembre Padova, Kioene Arena

Kioene Arena 12 novembre Bari, Palaflorio

Palaflorio 15 novembre Eboli (SA), Palasele

Palasele 20 novembre Roma, Palazzo dello Sport

Palazzo dello Sport 23 novembre Livorno, Modigliani Forum

Modigliani Forum 27 novembre Bologna, Unipol Arena

Unipol Arena 29 novembre Pesaro, Vitrifrigo Arena

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Tony Effe

5 ottobre Roma, Palazzo Dello Sport

Palazzo Dello Sport 12 ottobre Assago, Forum

Per i biglietti: Ticketone, Ticketmaster

Umberto Tozzi

5 ottobre Assago, Forum

Forum 12 ottobre Torino, Inalpi Arena

Inalpi Arena 14 ottobre Assago, Forum

Forum 18 ottobre Firenze, Nelson Mandela Forum

Nelson Mandela Forum 19 ottobre Casalecchio di Reno, Unipol Arena

Per i biglietti: Ticketone

Foto di StockSnap da Pixabay

Van De Sfroos

23 novembre Milano, Forum

Per i biglietti: Ticketone

Visions Of Atlantis

19 ottobre Milano, Legend Club

Legend Club 25 ottobre Roncade, New Age Club

Per i biglietti: Ticketone

Voyager

9 ottobre Milano, Legend Club

Per i biglietti: Ticketone

Zero Assoluto

10 ottobre Torino, Hiroshima Mon Amour

Hiroshima Mon Amour 24 ottobre Firenze, Viper Theatre

Viper Theatre 25 ottobre San Martino Buon Albergo , The Factory

, The Factory 26 ottobre Modugno, Demode’ Club

Per i biglietti: Ticketone