Impostazioni fotocamera smartphone, quali utilizzare per migliorare le fotografie?

La fotocamera dello smartphone è diventata uno strumento onnipresente nella nostra vita quotidiana. Catturiamo momenti, documentiamo eventi, condividiamo esperienze visive con una facilità disarmante. Ma, in un’era in cui la qualità delle fotocamere integrate nei nostri dispositivi mobili è in costante evoluzione, spesso ci limitiamo a puntare e scattare, affidandoci completamente alla modalità automatica.

Eppure, proprio come un fotografo professionista affina le impostazioni della sua reflex, comprendere e sfruttare le diverse opzioni offerte dalla fotocamera del nostro cameraphone può trasformare radicalmente la qualità delle nostre fotografie, elevandole da semplici istantanee a vere e proprie opere d’arte.

Questo articolo si propone come una guida completa e approfondita alle impostazioni della fotocamera del tuo smartphone, con l’obiettivo di fornirti le conoscenze necessarie per superare i tuoi limiti e posizionarti come un vero esperto nel mondo della fotografia mobile.

Come comporre le foto per risultati migliori

Prima ancora di preoccuparci di luce e colori, una fotografia di impatto si basa su una composizione ben studiata. Due strumenti fondamentali che la fotocamera del tuo smartphone mette a disposizione per aiutarti in questo senso sono la griglia e la livella.

Griglia: non solo la regola dei terzi

Un valido strumento per migliorare la composizione delle tue fotografie è rappresentato dalla griglia, una sovrapposizione di linee che suddivide l'inquadratura in nove rettangoli di uguali dimensioni, creando in tal modo quattro punti di intersezione. Questa semplice divisione si basa su un principio fondamentale della composizione fotografica, noto come la regola dei terzi. Questa regola suggerisce che posizionare gli elementi principali o i punti di interesse lungo queste linee o in corrispondenza delle loro intersezioni contribuisce a creare immagini più equilibrate, dinamiche e, in definitiva, più accattivanti dal punto di vista visivo.

Per sfruttare al meglio questo strumento, è sufficiente attivare la griglia nelle impostazioni della fotocamera del tuo smartphone. Una volta inquadrata la scena, disponi gli elementi chiave lungo le linee orizzontali o verticali, oppure nei punti in cui queste si incrociano. Ad esempio, in un paesaggio, potresti decidere di allineare la linea dell'orizzonte con la linea orizzontale inferiore o superiore della griglia, e magari posizionare un albero solitario in uno dei punti di intersezione per dare maggiore risalto al soggetto.

È interessante notare che, sebbene la regola dei terzi rappresenti un ottimo punto di partenza, alcuni smartphone offrono anche altre opzioni di griglia, come quella basata sulla sezione aurea o sulla spirale di Fibonacci, che si fondano su proporzioni matematiche spesso riscontrabili in natura e nell'arte. Sperimentare con queste diverse griglie può portare a composizioni ancora più sofisticate e armoniose. Tuttavia, è importante ricordare che in alcune situazioni, come quando si fotografa un soggetto molto semplice e posizionato centralmente nell'inquadratura, l'ausilio della griglia potrebbe non essere necessario e, in alcuni casi, persino risultare una distrazione.

Imparare a riconoscere quando la griglia può essere un valido supporto e quando, invece, si può fare a meno del suo aiuto visivo è un passo importante per affinare il proprio occhio fotografico.

Livella: diritto è meglio (quasi sempre)

Un’altra impostazione di grande utilità, specialmente quando ci si dedica alla fotografia di paesaggi o di architetture, è rappresentata dalla livella. Questa si manifesta sullo schermo come una linea orizzontale (o talvolta anche verticale) che ha la funzione di indicarti se la fotocamera è perfettamente allineata con l'orizzonte o con le linee verticali degli edifici che stai inquadrando.

L'importanza di questa funzione risiede nel fatto che una fotografia con un orizzonte inclinato può apparire immediatamente amatoriale e poco curata. La livella ti viene in soccorso proprio per evitare questo errore, assicurando che le linee orizzontali e verticali presenti nella tua immagine siano effettivamente tali, conferendo un aspetto più professionale al tuo scatto.

Per utilizzarla, è sufficiente attivarla all'interno delle impostazioni della fotocamera. Una volta che stai inquadrando la scena, cerca di allineare la linea della livella con l'orizzonte che vedi o con le linee verticali del soggetto che stai fotografando. Alcuni smartphone sono dotati di un sistema di feedback, come una vibrazione o un cambio di colore della linea, che ti segnala il momento in cui l'allineamento è perfetto. È bene ricordare, tuttavia, che in rare circostanze, un orizzonte leggermente inclinato può essere utilizzato intenzionalmente come scelta stilistica per comunicare un senso di dinamismo o di instabilità. Nonostante ciò, questa decisione dovrebbe essere presa in modo consapevole e con un chiaro intento artistico, e non come risultato di una distrazione o di una mancanza di attenzione.

Come gestire luci e colori quando si scatta con lo smartphone

Dopo aver impostato una composizione solida, il passo successivo è gestire la luce e il colore, elementi cruciali per l’atmosfera e l’impatto emotivo delle tue fotografie.

HDR (High Dynamic Range): domare le ombre e le luci

L'HDR è una tecnologia fotografica che consente di catturare una gamma di luminosità molto più ampia di quanto sia possibile con una singola esposizione. In pratica, quando si attiva l'HDR, la fotocamera del tuo smartphone scatta una sequenza di fotografie con diverse impostazioni di esposizione: alcune sono sottoesposte per preservare i dettagli nelle aree più luminose, altre sono sovraesposte per rivelare i dettagli nelle zone d'ombra, e vengono scattate anche diverse immagini con un'esposizione media. Successivamente, queste immagini vengono elaborate e combinate in un'unica fotografia finale. Il risultato è un'immagine che presenta un livello di dettaglio elevato sia nelle zone molto illuminate, come un cielo brillante, sia nelle aree più scure, come un soggetto in ombra in primo piano.

L'HDR si rivela particolarmente utile in quelle scene caratterizzate da un forte contrasto di luce, come ad esempio un paesaggio con un cielo luminoso e un primo piano in ombra, oppure in interni dove una finestra irradia una luce intensa. In queste situazioni, una singola esposizione potrebbe portare a un cielo completamente "bruciato", privo di dettagli, o a un primo piano completamente nero. L'HDR interviene bilanciando l'esposizione complessiva, permettendo di visualizzare dettagli in entrambe le aree estreme della gamma luminosa.

La maggior parte degli smartphone moderni offre una modalità HDR automatica che si attiva autonomamente quando la fotocamera rileva una scena con un elevato contrasto; tuttavia, spesso è disponibile anche la possibilità di attivare o disattivare manualmente l'HDR a seconda delle proprie preferenze e del risultato desiderato. È importante, però, prestare attenzione a non abusare di questa funzione, poiché un utilizzo eccessivo dell'HDR può portare a immagini con un aspetto poco naturale, quasi artificiale.

Pertanto, è consigliabile utilizzare l'HDR con moderazione e valutare sempre attentamente il risultato finale per assicurarsi che sia in linea con la propria visione creativa. In alternativa all'HDR, in determinate circostanze, si possono ottenere risultati simili regolando manualmente l'esposizione prima di scattare la foto, oppure intervenendo in fase di post-produzione per schiarire le ombre e scurire le luci attraverso app di fotoritocco.

Filtri o “Pellicole”: aggiungere stile e atmosfera

I filtri e le diverse impostazioni di "pellicola" che troviamo integrate negli smartphone moderni rappresentano degli effetti preimpostati capaci di modificare l'aspetto cromatico e tonale delle nostre fotografie. Questi strumenti possono essere impiegati per infondere un tocco di atmosfera vintage, per creare un'emozione particolare, per mettere in risalto determinati colori all'interno della scena, o semplicemente per conferire un aspetto più interessante e stilizzato alle nostre immagini.

La varietà di filtri offerta dalla maggior parte delle applicazioni fotocamera è notevole, spaziando dai classici intramontabili come il bianco e nero o il seppia, fino a opzioni più contemporanee e dal design ricercato. Alcune applicazioni vanno oltre, permettendo agli utenti di scaricare ulteriori filtri o addirittura di personalizzare quelli già esistenti secondo le proprie preferenze creative.

L'utilizzo dei filtri può rivelarsi particolarmente efficace per definire un'identità visiva distintiva per le nostre fotografie o per evocare un'atmosfera specifica: un filtro in bianco e nero, ad esempio, può esaltare le forme e le texture di un soggetto, un filtro dall'aspetto "vintage" può aggiungere un piacevole senso di nostalgia, mentre un filtro che satura i colori può rendere un paesaggio ancora più vivido e coinvolgente. Tuttavia, è fondamentale approcciarsi all'uso dei filtri con un certo criterio, proprio come abbiamo visto per l'HDR. Un filtro applicato con eccessiva intensità rischia di rendere la nostra fotografia artificiale e poco credibile.

È sempre consigliabile valutare attentamente se il filtro scelto apporta un reale valore aggiunto all'immagine o se, al contrario, ne altera negativamente l'essenza. Inoltre, è importante ricordare che, a meno che non si stia scattando in formato RAW, l'aspetto conferito dal filtro alla fotografia è permanente e non potrà essere annullato in un secondo momento. Infine, è bene tenere presente che i filtri integrati nella fotocamera rappresentano solamente un punto di partenza.

Per chi desidera un controllo ancora più preciso e dettagliato sull'aspetto finale delle proprie fotografie, esistono numerose applicazioni di fotoritocco più avanzate che offrono una gamma di strumenti molto più ampia e sofisticata per la regolazione di colori, luci, contrasto e molti altri parametri, permettendo di affinare ulteriormente il risultato ottenuto con il filtro o di creare effetti completamente nuovi.

Quali sono le funzioni più avanzate nelle fotocamere degli smartphone?

Una volta seguiti i nostri consigli per scattare foto professionali con lo smartphone, per chi desidera spingersi oltre le impostazioni automatiche e avere un controllo completo sul processo fotografico, la modalità Pro (o manuale) e le funzionalità di cattura automatica basata sul movimento offrono strumenti potenti e versatili.

Modalità Pro: a scegliere le impostazioni non è più lo smartphone

La modalità Pro trasforma la fotocamera del tuo smartphone in uno strumento simile a una fotocamera reflex, permettendoti di regolare manualmente parametri fondamentali come l’ISO, la velocità dell’otturatore, l’apertura (se disponibile), la messa a fuoco e il bilanciamento del bianco.

ISO: Controlla la sensibilità del sensore alla luce. Un valore ISO basso è ideale in condizioni di buona illuminazione, mentre un valore ISO più alto è necessario in ambienti bui, ma può introdurre rumore digitale (grana) nell’immagine.

Controlla la sensibilità del sensore alla luce. Un valore ISO basso è ideale in condizioni di buona illuminazione, mentre un valore ISO più alto è necessario in ambienti bui, ma può introdurre rumore digitale (grana) nell’immagine. Velocità dell’otturatore: Determina per quanto tempo il sensore della fotocamera è esposto alla luce. Una velocità dell’otturatore elevata “congela” il movimento, ideale per fotografare soggetti in rapido movimento. Una velocità dell’otturatore bassa crea un effetto mosso, utile per catturare scie luminose o per dare un senso di movimento all’acqua.

Determina per quanto tempo il sensore della fotocamera è esposto alla luce. Una velocità dell’otturatore elevata “congela” il movimento, ideale per fotografare soggetti in rapido movimento. Una velocità dell’otturatore bassa crea un effetto mosso, utile per catturare scie luminose o per dare un senso di movimento all’acqua. Apertura (se disponibile): Controlla la dimensione dell’apertura del diaframma dell’obiettivo. Un’apertura più ampia (valore f/ più basso) crea una profondità di campo ridotta, sfocando lo sfondo e mettendo in risalto il soggetto (effetto bokeh). Un’apertura più piccola (valore f/ più alto) mantiene a fuoco sia il soggetto che lo sfondo. Non tutti gli smartphone offrono il controllo manuale dell’apertura.

Controlla la dimensione dell’apertura del diaframma dell’obiettivo. Un’apertura più ampia (valore f/ più basso) crea una profondità di campo ridotta, sfocando lo sfondo e mettendo in risalto il soggetto (effetto bokeh). Un’apertura più piccola (valore f/ più alto) mantiene a fuoco sia il soggetto che lo sfondo. Non tutti gli smartphone offrono il controllo manuale dell’apertura. Messa a fuoco: Permette di scegliere manualmente il punto di messa a fuoco nell’inquadratura, offrendo un controllo creativo maggiore rispetto alla messa a fuoco automatica.

Permette di scegliere manualmente il punto di messa a fuoco nell’inquadratura, offrendo un controllo creativo maggiore rispetto alla messa a fuoco automatica. Bilanciamento del bianco: Regola la temperatura del colore della luce per garantire che i colori nella foto appaiano naturali. Diverse impostazioni preimpostate (luce diurna, nuvoloso, incandescente, fluorescente) sono disponibili, oppure puoi impostare manualmente la temperatura in Kelvin.

Regola la temperatura del colore della luce per garantire che i colori nella foto appaiano naturali. Diverse impostazioni preimpostate (luce diurna, nuvoloso, incandescente, fluorescente) sono disponibili, oppure puoi impostare manualmente la temperatura in Kelvin. Formato RAW: praticamente tutti gli smartphone, ad oggi, dispongono di una modalità di cattura delle foto in formato RAW. Sebbene le immagini in questo formato possano spesso apparire sbiadite e poco attraenti, questo tipo di file conserva una quantità di informazione maggiore rispetto ai formati JPG. Ciò permette una maggiore versatilità in fase di post-produzione.

praticamente tutti gli smartphone, ad oggi, dispongono di una modalità di cattura delle foto in formato RAW. Sebbene le immagini in questo formato possano spesso apparire sbiadite e poco attraenti, questo tipo di file conserva una quantità di informazione maggiore rispetto ai formati JPG. Ciò permette una maggiore versatilità in fase di post-produzione. Scelta della lunghezza focale: Scegli manualmente la fotocamera con cui scattare le immagini. Gli smartphone di oggi hanno due o più fotocamere e scegliere quella giusta da utilizzare è un'altra arma a tua disposizione per risultati perfetti.

La modalità Pro è ideale quando vuoi avere il controllo creativo totale sulle tue fotografie, ad esempio per ottenere specifici effetti di sfocatura, per fotografare in condizioni di scarsa illuminazione senza affidarti completamente all’automatismo, o per catturare soggetti in movimento con la massima nitidezza.

Utilizzare la modalità Pro richiede un po’ di pratica e la comprensione dei principi fondamentali della fotografia. Tuttavia, una volta acquisita familiarità con queste impostazioni, potrai ottenere risultati sorprendenti e personalizzare completamente l’aspetto delle tue fotografie.

Cattura automatica basata sul movimento: non perdere lo scatto perfetto

Alcuni prodotti, come gli smartphone Xiaomi e quelli Honor, offrono funzionalità avanzate di cattura automatica basata sul movimento. Queste impostazioni utilizzano l’intelligenza artificiale e i sensori dello smartphone per rilevare il movimento nella scena e scattare automaticamente la foto nel momento ottimale, ad esempio quando un soggetto in rapido movimento raggiunge un punto specifico o quando il movimento si stabilizza.

Questa funzionalità analizza costantemente la scena e il movimento dei soggetti. Quando rileva un evento significativo, attiva automaticamente l’otturatore garantendo che tu non perda mai l’attimo decisivo. È particolarmente utile per fotografare bambini o animali domestici che si muovono costantemente, eventi sportivi, o qualsiasi situazione in cui è difficile prevedere il momento esatto in cui scattare.

Le implementazioni di questa funzionalità possono variare a seconda del produttore e del modello di smartphone. Solitamente è possibile trovare queste impostazioni nell'interfaccia principale della fotocamera o nelle impostazioni avanzate.

Altre impostazioni importanti da non sottovalutare

Oltre alle impostazioni fondamentali che abbiamo già esplorato, è importante sapere che esistono ulteriori opzioni che possono influenzare in modo significativo la qualità delle tue fotografie. Ad esempio, la scelta della risoluzione determina la dimensione e il livello di dettaglio dell'immagine finale; una risoluzione più elevata è preferibile per stampe di grandi dimensioni o per avere la possibilità di ritagliare la foto mantenendo una buona qualità, ma è bene ricordare che occuperà più spazio nella memoria del tuo dispositivo. Anche il formato di file gioca un ruolo cruciale: il JPEG è il formato più comune e pratico per la condivisione, mentre formati come l'HEIC offrono una migliore compressione. Per chi desidera avere il massimo controllo in fase di post-produzione, il formato RAW è l'ideale, poiché conserva una quantità maggiore di informazioni rispetto al JPEG.

Un'altra impostazione utile è il classico timer, perfetto per scattare autoritratti o foto di gruppo senza escludere nessuno dall'inquadratura; basta impostare il tempo desiderato per avere qualche secondo per posizionarti davanti all'obiettivo. Molti dispositivi, come gli smartphone Oppo, offrono anche diverse modalità scena preimpostate, come "concerto", "fuochi d'artificio" o "alto contrasto", che ottimizzano automaticamente le impostazioni della fotocamera per specifici tipi di situazioni.

Per catturare soggetti in movimento con nitidezza, la messa a fuoco continua è un'alleata preziosa: una volta attivata, spesso con un semplice tocco sullo schermo sul soggetto da tracciare, la fotocamera seguirà automaticamente i suoi spostamenti, mantenendolo sempre a fuoco. Gli appassionati della messa a fuoco manuale apprezzeranno il focus peaking, una funzione che evidenzia con un colore acceso le aree più nitide dell'inquadratura, facilitando una messa a fuoco precisa. Infine, alcuni smartphone consentono di personalizzare le proprie foto aggiungendo un watermark, una filigrana che può indicare il modello del dispositivo, la posizione, le impostazioni di scatto o un testo personalizzato, utile per proteggere le proprie creazioni o per aggiungere un tocco distintivo.

Come ottenere il massimo dalla fotocamera del tuo smartphone

Oltre alla padronanza delle impostazioni, ci sono ulteriori accorgimenti pratici che possono elevare ulteriormente la qualità delle tue fotografie scattate con lo smartphone. Innanzitutto, non sottovalutare mai l'importanza di un obiettivo pulito. Una lente sporca o appannata può compromettere seriamente la nitidezza delle tue immagini, quindi abituati a pulirla delicatamente con un panno in microfibra prima di ogni sessione fotografica.

Un altro aspetto fondamentale è la gestione della luce: la luce naturale è spesso la migliore alleata di un fotografo, quindi cerca di sfruttarla al meglio, evitando il più possibile l'uso del flash diretto, che tende a creare ombre nette e a rendere i soggetti piatti. Non aver timore, poi, di sperimentare con diverse angolazioni e prospettive. Abbandona la consueta inquadratura all'altezza degli occhi e prova a scattare dal basso per dare grandiosità al soggetto, dall'alto per una visione d'insieme, o avvicinandoti per catturare i dettagli.

Ricorda inoltre che la fotografia non si esaurisce con lo scatto. La post-produzione è una fase importante che ti permette di rifinire le tue immagini, migliorando colori, luminosità e contrasto attraverso app di fotoritocco, e anche ritagliando la foto per ottenere una composizione più efficace. Infine, non dimenticare l'importanza dell'apprendimento continuo. Osserva attentamente il lavoro di altri fotografi, cerca di capire le loro scelte stilistiche e le tecniche che utilizzano per ottenere determinati risultati.

E, come in ogni disciplina, la pratica costante è la chiave per affinare le tue abilità: sperimenta con diverse impostazioni e in svariate situazioni per scoprire cosa funziona meglio per te e per sviluppare il tuo occhio fotografico.

Quali sono i migliori smartphone per fotografare?

La fotocamera del tuo smartphone è uno strumento incredibilmente potente e versatile, capace di produrre risultati sorprendenti se utilizzato con consapevolezza. Comprendere e sfruttare le diverse impostazioni a tua disposizione ti aprirà un mondo di possibilità creative, permettendoti di catturare momenti indimenticabili con una qualità che supererà le aspettative.

Non accontentarti della modalità automatica: esplora, sperimenta e scopri il fotografo che si nasconde nella tua tasca. Con la giusta conoscenza e un po’ di pratica, le tue fotografie si distingueranno dalla massa, posizionandoti come un vero maestro della fotografia mobile. Se sei alla ricerca di smartphone che eccellano nella fotografia e offrano un’ampia gamma di impostazioni di scatto, ecco tre modelli che spiccano nelle rispettive fasce di mercato.

Per la fascia premium, lo Xiaomi 15 Ultra si presenta con un sistema all’avanguardia composto da quattro fotocamere da 50MP che coprono una vasta gamma focale, da 14mm a 100mm ottici. Le sue impostazioni di scatto includono una modalità Pro completa e la possibilità di scattare in Ultra RAW, un plus per chi desidera la massima flessibilità in post-produzione. L'intelligenza artificiale ottimizza ulteriormente gli scatti, mentre le modalità come la lunga esposizione o la fotografia notturna consentono di esplorare nuove frontiere creative. Dotato di un display AMOLED WQHD+ da 6,73", è mosso dal potente Snapdragon 8 Elite, supportato da abbondante RAM e storage. Dispone di una batteria da 5410mAh con ricarica rapida a 90W e wireless a 80W.

Scendendo nella fascia medio-alta, Oppo Reno13 Pro si distingue per un equilibrio eccellente tra prestazioni e qualità. Offre un sistema di fotocamere versatile. Include una fotocamera principale da 50MP, un teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 3,5x e un ultra-grandangolare da 8MP. L'intelligenza artificiale arricchisce l'esperienza fotografica. Una modalità Pro ben implementata consente agli utenti più esperti di affinare i parametri di scatto. Il display AMOLED da 6,83" 1.5K offre immagini nitide e colori vividi, con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Le prestazioni sono garantite dal processore MediaTek Dimensity 8350, affiancato da 12GB di RAM e fino a 512GB di storage. La batteria da 5800mAh è supportata dalla ricarica rapida SuperVOOC a 80W e wireless a 50W.

Infine, nella fascia medio-bassa, il realme 14 Pro+ si rivela una sorpresa per le sue capacità fotografiche, considerando il prezzo più accessibile. Il comparto fotografico è un punto di forza, con una tripla fotocamera posteriore che include un sensore principale da 50MP, un teleobiettivo periscopico da 50MP con zoom ottico 3x, e un ultra-grandangolare da 8MP. Innovativo il sistema di triplo flash MagicGlow per ritratti notturni. Il display AMOLED da 6,83" offre una risoluzione di 2800 x 1272 pixel, refresh rate a 120Hz e luminosità di picco di 1500 nit. È spinto dal chipset Snapdragon 7s Gen 3 con 12GB di RAM e 512GB di storage UFS 3.1, garantendo buone prestazioni. La batteria da 6000mAh offre un'autonomia eccellente, con ricarica rapida SuperVOOC a 80W.