Risparmio OTTIMO per questa Smart TV Hisense da 65 pollici: COSTA POCHISSIMO! (-20%)

Se siete alla ricerca di un televisore all'avanguardia che possa trasformare il vostro salotto in un centro di intrattenimento di alta qualità, non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. La Smart TV Hisense 65A72KQ da 65 pollici è ora disponibile al prezzo eccezionale di 599€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo originale di 749€. Un'opportunità fantastica per portare a casa un dispositivo ottimo per l'home entertainment.

Smart TV Hisense 65A72KQ, chi dovrebbe acquistarla?

La Smart TV Hisense 65A72KQ si rivela la scelta ideale per gli appassionati di cinema e serie TV che desiderano un'esperienza visiva immersiva senza compromessi. Con il suo pannello VA da 65 pollici in risoluzione UHD 4K, questo televisore offre immagini nitide e dettagliate che vi cattureranno fin dal primo istante. Il design slim con cornici ridotte al minimo amplifica la sensazione di essere proiettati direttamente all'interno della scena, rendendo ogni visione un'esperienza coinvolgente.

Gli amanti della domotica apprezzeranno il sistema operativo VIDAA U6, che trasforma questo televisore in un vero e proprio hub smart per la casa. Con Alexa integrata per il controllo vocale, avrete accesso immediato a un vasto ecosistema di app e servizi, tra cui Prime Video, Netflix, DAZN e Disney+. Non mancano anche tecnologie Dolby Vision e HDR 10+, assieme alle feature IA targate Hisense che portano al massimo l'esperienza di visione.

Per gli appassionati di gaming, la Hisense 65A72KQ si presenta come un alleato formidabile. La Game Mode Plus, abbinato alle porte HDMI 2.0, garantisce un'esperienza di gioco fluida e reattiva, con tempi di risposta rapidi e una qualità dell'immagine ottimizzata per i videogiochi. Le tecnologie ALLM e VRR contribuiscono a ridurre il lag e le interruzioni, assicurando sessioni di gioco impeccabili. Non c'è male neanche per il comparto audio, visto che il dispositivo è pensato per immergere gli utenti nell'azione, ma per chi volesse invece un dispositivo a sé stante, potete dare un'occhia a questa offerta su una soundbar.

Con un prezzo attuale di 599€, la Smart TV Hisense 65A72KQ rappresenta un investimento eccellente per chi cerca un televisore all'avanguardia che non svuoti il portafoglio. La combinazione di tecnologie di visualizzazione avanzate come Dolby Vision e HDR 10+, un sistema audio immersivo da 20W con Dolby Atmos, e una suite completa di funzionalità smart, rende questo modello una scelta versatile e performante per ogni tipo di intrattenimento domestico.

Vedi offerta su Amazon