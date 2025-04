In preordine con sconto: i nuovi CMF Buds 2 by Nothing a meno di 40€

Se siete alla ricerca di auricolari wireless che combinino design moderno, prestazioni e un prezzo accessibile, i nuovi CMF Buds 2 by Nothing meritano la vostra attenzione. Disponibili in preordine su Amazon a soli 39,95€, questi auricolari offrono un concentrato di tecnologia audio all'avanguardia. Grazie alla cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 48 dB e un'autonomia complessiva di 55 ore, rappresentano una proposta imperdibile per chi cerca il massimo della qualità a un prezzo alla portata di tutti.

CMF by Nothing Buds 2, chi dovrebbe acquistarli?

Dal punto di vista sonoro, i CMF Buds 2 sono stati progettati per offrire un’esperienza d’ascolto straordinaria. Il driver da 11 mm in PMI garantisce bassi profondi e potenti, mentre la sintonizzazione Dirac Opteo assicura un’elevata precisione e chiarezza nella riproduzione delle voci. L’Ultra Bass Technology 2.0 intensifica le frequenze basse senza compromettere la pulizia del suono, grazie anche a magneti N52 e fili di rame ad alta purezza. Il risultato è un audio potente e immersivo, perfetto per ogni genere musicale.

L’esperienza d’ascolto è ulteriormente arricchita dall’effetto audio spaziale, basato su un algoritmo HRTF che crea una dimensione sonora avvolgente. Che si tratti di guardare un film, immergersi in un videogioco o ascoltare una playlist, gli auricolari CMF Buds 2 vi faranno percepire ogni sfumatura con una nitidezza cinematografica. Inoltre, la tecnologia di adattamento ambientale regola in tempo reale il livello di cancellazione del rumore, permettendovi di restare concentrati ovunque vi troviate.

Anche la qualità delle chiamate è stata curata nei minimi dettagli: con 6 microfoni HD e la tecnologia Clear Voice 3.0 alimentata dall’intelligenza artificiale, la vostra voce sarà sempre chiara e naturale. La funzione Wind Noise Reduction 3.0 riduce i disturbi dovuti al vento, rendendo le conversazioni nitide anche all’aperto. Infine, con la certificazione IP55 per la resistenza a polvere e acqua, questi auricolari sono pronti ad accompagnarvi in ogni situazione, dall’ufficio alla palestra, sotto la pioggia o durante una corsa.

