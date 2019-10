Roomba in sconto su Amazon: ecco gli iRobot Days!

A partire da oggi e fino al 13 ottobre, saranno disponibili su Amazon gli "iRobot Days", giornate di sconti dedicate ai prodotti del marchio iRobot, di cui ricordiamo il popolare e funzionale Roomba.

A partire da oggi e fino al 13 ottobre, saranno disponibili su Amazon gli “iRobot Days”, giornate di sconto che il popolare portale di shopping online ha voluto dedicare ai prodotti del marchio iRobot, di cui ricordiamo il popolare e funzionale Roomba: ovvero l’aspirapolvere autonomo e intelligente, già da qualche tempo prezioso alleato nella pulizia della casa. Aggiorneremo quest pagina di offerte giorno per giorno, a mano a mano che ne saranno disponibili di nuove, tuttavia – per ora – val la pena evidenziarvi lo sconto di ben 100 Euro sull’acquisto di Roomba i7, attuale top di gamma della compagnia. In grado di memorizzare la planimetria della casa per una pulizia migliore e più efficiente, i7 in grado di riconosce le diverse stanze della vostra casa grazie alla tecnologia “Imprint Smart Mapping”, che tiene traccia delle stanze pulite e di quelle ancora da ispezionare. Il robot è inoltre dotato di 2 spazzole in gomma multisuperficie, adatte anche al pelo animale, e di un sistema di aspirazione 10 volte superiore rispetto a Roomba serie 600. Insomma, un vero e proprio must buy per la pulizia del vostro ambiente domestico!

iRobot Roomba

iRobot Braava

Accessori

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!