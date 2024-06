TV Samsung da 55" a meno di 400€: solo 20€ in più del modello più piccolo

Se avevate già deciso di acquistare una smart TV Samsung da 43" o 50", potrebbe essere il momento di riconsiderare la vostra scelta. Attualmente, su Amazon è disponibile infatti un modello da 55" a soli 20€ in più rispetto alla versione più piccola. Questa offerta è ancora più vantaggiosa per chi stava valutando l'acquisto di un modello della serie Crystal, l'entry level di Samsung. Grazie a questa promozione, è possibile acquistare il modello da 55" a meno di 400€.

Samsung Crystal UE55CU7170U, chi dovrebbe acquistarla?

La Samsung Crystal UE55CU7170 è ideale per coloro che cercano un'esperienza televisiva di buon livello con un occhio di riguardo al rapporto qualità-prezzo. Grazie alla sua tecnologia e al potente processore che ottimizza i contenuti a bassa risoluzione, questa smart TV è perfetta per gli amanti del cinema e delle serie TV che desiderano vedere i propri film e programmi preferiti con colori ottimizzati e dettagli vividi e realistici.

La funzione PurColour accentua ulteriormente la qualità generale del pannello, rendendo ogni scena coinvolgente. In aggiunta, la Samsung Crystal UE55CU7170 soddisfa anche le esigenze dei gamer, grazie alla categoria specifica nel suo Smart Hub, ottimizzando l'esperienza utente in base all'utilizzo.

La tecnologia Adaptive Sound, inoltre, offre un'immersione sonora completa con audio surround 3D, adattando l'audio di ogni scena in modo da garantire suoni sempre vividi e bilanciati. Per coloro che desiderano unire intrattenimento e funzionalità smart in un unico dispositivo, senza dimenticare chi ama organizzare serate film o sessioni di gioco con amici, questo modello rappresenta una soluzione adatta a diverse esigenze e stili di vita, ora disponibile a un prezzo vantaggioso di 397,10€ anziché 444€.

Vedi offerta su Amazon