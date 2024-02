Samsung Galaxy Ring mostrato dal vivo, ecco i dettagli

Il Samsung Galaxy Ring, presentato al Galaxy Unpacked, offre un'anteprima di ciò che l'azienda vede come il futuro della salute in ambito domestico. Questo anello leggero, disponibile in tre colori, è parte di un ecosistema di sensori ambientali per monitorare la salute.

Samsung si prepara a introdurre nuovi modi per gli utenti di monitorare la propria salute e il proprio benessere, con l'obiettivo finale di creare un ecosistema domestico per la salute con il Galaxy Ring come fulcro.

Il Galaxy Ring segna un passo avanti nell'integrazione di sensori per la salute nel quotidiano, offrendo un'esperienza più completa rispetto agli smartwatch o fitness tracker tradizionali. Questo approccio, inserito in un ecosistema più ampio, mira a semplificare il monitoraggio della salute, fornendo dati contestualizzati e suggerimenti personalizzati.

Il vicepresidente della divisione Digital Health di Samsung non ha specificato quali sensori siano presenti nell'anello, ma ha parlato di informazioni sul sonno basate sulla frequenza cardiaca, sul movimento e sugli indicatori respiratori. Il Dr. Pak afferma che la partnership di Samsung con Natural Cycles (che già offre il monitoraggio del ciclo mestruale alla serie Galaxy Watch) si estenderà anche all'anello. Le dimensioni della batteria del Galaxy Ring aumentano leggermente con le misure più grandi dell'anello (che sarà disponibile dalla S all'XL), anche se non sono state fornite stime precise.

Samsung prevede di lanciare il Galaxy Ring entro quest'anno, con funzionalità avanzate come il My Vitality Score, basato su modelli accademici e sensori di nuova generazione. Questo punteggio, insieme a suggerimenti personalizzati e aggiornamenti sulla salute, mira a migliorare il benessere complessivo degli utenti. Con un'attenzione particolare alla comodità e alla praticità, Samsung punta a creare un'esperienza più fluida per il monitoraggio della salute personale.