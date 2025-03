Samsung Q990D, attenzione all'aggiornamento che blocca la soundbar

L'incubo digitale delle soundbar Samsung colpisce gli utenti dopo un aggiornamento disastroso. Centinaia di proprietari dei modelli premium della serie 900, tra cui l'acclamata HW-Q990D, si sono ritrovati con dispositivi inutilizzabili a seguito di un recente aggiornamento firmware. La versione 1020.7, distribuita automaticamente la scorsa settimana, ha bloccato queste costose soundbar in modalità eARC, trasformandole in costosi soprammobili. La situazione sta generando frustrazione crescente tra i consumatori che hanno investito somme considerevoli in questi sistemi audio all'avanguardia.

Un errore costoso che si estende a più modelli

Quello che inizialmente sembrava un problema limitato alla serie 900 si è rivelato più esteso. Segnalazioni aggiuntive confermano che anche i modelli della serie 800, inclusi HW-Q800D e HW-S801D, sono stati colpiti dal malfunzionamento. La gravità della situazione ha spinto Samsung a sospendere immediatamente la distribuzione dell'aggiornamento OTN (Over The Network), ma il danno era già stato fatto per molti utenti.

Curiosamente, chi ha installato l'aggiornamento tramite USB non sembra aver riscontrato problemi, suggerendo che il difetto sia legato specificamente alla modalità di distribuzione online dell'update. Gli esperti consigliano di disattivare immediatamente gli aggiornamenti automatici su tutti i dispositivi Samsung per evitare ulteriori complicazioni.

La risposta ufficiale e le soluzioni proposte

Un moderatore dei forum Samsung europei ha confermato che gli specialisti del prodotto AV sono consapevoli del problema. La soluzione attualmente proposta richiede un intervento tecnico di ispezione e riparazione, una prospettiva non esattamente allettante per chi ha acquistato un dispositivo premium.

Rimane incerto se la sospensione degli aggiornamenti automatici sia stata implementata anche in Italia. Samsung non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale completa sulla questione, né ha indicato se e quando sarà disponibile un aggiornamento correttivo che possa risolvere il problema senza la necessità di interventi fisici sui dispositivi.

Questo episodio solleva interrogativi più ampi sulla sicurezza degli aggiornamenti automatici per dispositivi audio di fascia alta. La HW-Q990D, considerata da molti esperti la migliore soundbar disponibile sul mercato, ha un prezzo molto elevato, rendendo particolarmente amaro questo fallimento per chi ha investito in un prodotto premium.

Gli utenti colpiti attendono con impazienza che l'azienda offra una soluzione che non richieda l'invio fisico delle soundbar ai centri di assistenza, un processo che potrebbe richiedere settimane e lasciare gli acquirenti senza il sistema audio per cui hanno pagato profumatamente.