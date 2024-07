Con 800€, guarda che TV puoi permetterti grazie a questa offerta

Grazie ai rapidi progressi tecnologici dei pannelli, sia OLED che LED, oggi acquistare una TV significa portare a casa un prodotto di altissima qualità senza dover necessariamente spendere migliaia di euro. Le attuali offerte rendono questo ancora più evidente: un esempio è la Samsung QE55QN85C da 55 pollici, che Amazon propone a soli 799,99€. Con questa cifra, infatti, è possibile ottenere quasi il top di gamma disponibile sul mercato.

Samsung QE55QN85CATXZT, chi dovrebbe acquistarla?

La Samsung QE55QN85C rappresenta un'ottima scelta per gli amanti della tecnologia alla ricerca di un'esperienza visiva di alto livello direttamente a casa loro. Grazie alla risoluzione UHD, unito alla tecnologia Neo QLED e al Quantum Matrix che gestisce la luce in maniera eccelsa, questa smart TV è ideale per chi non vuole perdere nemmeno il più piccolo dettaglio delle proprie serie TV o film preferiti, sia nelle scene illuminate che in quelle più scure.

Il processore Neural Quantum migliora inoltre ogni contenuto mediante AI Upscaling, rendendola perfetta per gli utenti che desiderano godersi vecchi film o serie con una qualità vicina al 4K. Con l'aggiunta degli altoparlanti Samsung e del Dolby Atmos, questo modello risponde anche alle esigenze di chi è alla ricerca di una qualità sonora avvolgente e multidimensionale, offrendo un'esperienza che vi catapulterà al centro dell'azione.

Grazie poi al suo design NeoSlim e alla facilità di accesso ai contenuti tramite Smart Hub, è consigliata anche a chi apprezza non soltanto la funzionalità ma anche l'estetica dell'oggetto, consentendo di amalgamare tecnologia e design nell'arredamento domestico. Con una promozione attuale di 799,99€, si rivela un investimento conveniente per gli appassionati di cinema e tecnologia che non vogliono compromessi sulla qualità, soprattutto quella visiva.

