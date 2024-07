Acquista una TV QD-OLED all'avanguardia a soli 847€ da Mediaworld

Grazie al doppio sconto attualmente offerto da Mediaworld su una selezione di prodotti del suo catalogo, sono emersi affari eccezionali, soprattutto nel settore delle smart TV. Tra le offerte più interessanti spicca quella per la Samsung QE55S90C, il modello di punta del 2023 con pannello QD-OLED. Questa tecnologia supera la già eccellente qualità degli schermi OLED, offrendo un'esperienza visiva superiore. Il modello da 55 pollici è disponibile a soli 847€, un prezzo super conveniente per una TV di questo livello.

Samsung QE55S90C, chi dovrebbe acquistarla?

La Samsung QE55S90C è l'ideale per gli appassionati di cinema e gaming che desiderano portare l'esperienza di intrattenimento domestico a un livello altissimo. Grazie alla tecnologia Quantum Dot, questa smart TV OLED offre un'esperienza visiva coinvolgente, con neri profondi, bianchi luminosi e una vasta gamma di colori vividi per un realismo senza precedenti.

L'elevata qualità dell'immagine 4K è ulteriormente migliorata da 20 diverse reti neurali, assicurando una riproduzione dell'immagine dettagliata e realistica che vi terrà incollati allo schermo. Per gli amanti dei videogiochi, la Samsung QE55S90C rappresenta una scelta eccellente, grazie alla sua capacità di offrire una resa dell'azione fino a 4K e 144Hz. Ciò elimina ritardi e sfocature, per un'esperienza di gioco fluida e reattiva.

L'accesso al Gaming Hub, inoltre, rende semplice e veloce scegliere a cosa giocare, tra giochi per console, cloud gaming e app standalone. Con i suoi altoparlanti superiori che forniscono un audio multidimensionale, vi sentirete al centro dell'azione. Infine, il design elegante e raffinato rende questa smart TV un complemento perfetto per ogni ambiente domestico, unendo bellezza e funzionalità per chi non vuole rinunciare a nulla.

