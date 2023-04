Siete alla ricerca di un smart TV che vi permetta di accedere ai migliori contenuti di streaming con colori sgargianti, neri assoluti e un gran contrasto? Niente paura! Samsung ha pensato bene di inaugurare una nuova ed interessante iniziativa che permette di acquistare tantissimi televisori a prezzi decisamente contenuti e con un nostro codice sconto potrete ottenere un taglio extra del 15%.

La lista dei prodotti in promozione è piuttosto variegata ma, tra le varie offerte, vi consigliamo caldamente di mettere le mani sul Samsung Neo QLED da 55 pollici, in particolare il modello QE55QN85BATXZT. Originariamente venduto a 1.499,00€, ora è disponibile a “soli” 999,00€, grazie ad uno sconto di ben 500,00€ dal prezzo consigliato dal produttore coreano. Con il codice sconto “PROMOTV”, valido fino al prossimo 30 aprile, il costo scende ulteriormente a 849,15€.

Stiamo parlando di un televisore dello scorso anno, ma saprà sicuramente regalare tantissime soddisfazioni agli appassionati di serie televisive o a chi desidera videogiocare in salotto. Innanzitutto, possiede un ampio pannello da 55 pollici con una risoluzione in 4K UltraHD, dunque rappresenta la soluzione ideale per le abitazioni di media grandezza.

Oltre a ciò, questo televisore è un vero e proprio concentrato di tecnologia, a partire dal sistema Quantum Matrix Technology, in grado di regalare colori, luci e ombre sempre più intense, in qualsiasi circostanza grazie ance agli esclusivi Quantum Mini LED di Samsung. Sotto al cofano, invece, troviamo il processore Neo Neural Quantum 4K di Samsung che, combinando ben 20 reti neurali multistrato, riesce ad analizzare le immagini creando profondità tridimensionale.

Chiaramente, vanta anche tecnologie audio e un hub integrato, fluido e minimalista, per guardare i migliori contenuti multimediali e televisivi. Insomma, un smart TV da tenere in forte considerazione, considerando le sue specifiche tecniche e il suo nuovo prezzo di vendita. Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina di Samsung dedicata alla promozione.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!