Star Wars Outlaws: dove preordinarlo al miglior prezzo

Star Wars Outlaws è, senza dubbio, il videogioco che i fan dell'universo lontano, lontano aspettano con più trepidazione tra quelli in uscita nel 2024. E, ora che la data di rilascio è stata finalmente fissata al 30 agosto grazie al nuovo trailer, sono anche partiti i preorder delle varie versioni. Di seguito, dunque, troverete una lista con alcune informazioni fondamentali sul gioco, oltre che gli store in cui preordinarlo al miglior prezzo!

Star Wars Outlaws, cos'è e di cosa parla?

Star Wars Outlaws segna una svolta nella libreria di videogiochi ambientati nell'universo di Star Wars, essendo il primo gioco open world tra tutti.

L'ambientazione di Star Wars: Outlaws è collocata tra gli eventi de L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, in un periodo segnato da tensioni in tutta la Galassia. Luke ha scoperto la vera identità di suo padre, Darth Vader, Han Solo è stato imprigionato nella carbonite e portato da Jabba the Hutt, mentre l'Impero ha iniziato la costruzione della seconda Morte Nera su ordine di Palpatine.

Tuttavia, noi interpreteremo Kay Vess e, all'inizio del nostro viaggio, saremo dei fuorilegge alle prime armi, per cui dovremo guadagnarci la reputazione a suon di sudore e sangue, letteralmente parlando. Uno degli aspetti più interessanti di Star Wars: Outlaws è proprio il modo in cui la nostra performance influisce sulla fama di Kay: morendo o scappando dai combattimenti, la considerazione verso la protagonista diminuirà, mentre uscendo vittoriosi, salirà, permettendoci di avanzare di rango.

Star Wars Outlaws, quando e per quali piattaforme uscirà?

La data di uscita di Star Wars Outlaws è stata fissata per il 30 agosto 2024, con la possibilità di godere di 3 giorni in accesso anticipato se viene effettuato il preorder. In particolare, sarà disponibile su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.

Star Wars Outlaws, chi dovrebbe acquistarlo?

Parliamo, ovviamente, di un titolo perfetto per i fan di Star Wars. Gli amanti dell'azione e dell'avventura intergalattica troveranno in Outlaws una fonte inesauribile di divertimento, con una trama coinvolgente e dettagli grafici mozzafiato, mentre gli amanti della personalizzazione apprezzeranno i pacchetti estetici disponibili. È, dunque, un must have per chi cerca nuove sfide nell'universo di Star Wars o desidera immergersi ulteriormente nella saga, magari dopo aver giocato agli amati Star Wars Jedi.

Star Wars Outlaws, quale versione acquistare?

Star Wars Outlaws è disponibile in varie edizioni:

Edizione Standard: Include il gioco completo e alcuni bonus digitali per i preordini.

Include il gioco completo e alcuni bonus digitali per i preordini. Edizione Gold : Oltre al gioco base, include il season pass e consente di giocare tre giorni prima.

: Oltre al gioco base, include il season pass e consente di giocare tre giorni prima. Edizione Ultimate: Include tutti i contenuti dell'Edizione Gold, un art book digitale e il pacchetto "Infiltrata Fuorilegge".

Star Wars Outlaws, quanto costa e dove acquistarlo al miglior prezzo?

Il preorder al momento è aperto solo su Gamestop e Ubisoft Store. Ovviamente, monitoreremo i principali rivenditori online per le nuove disponibilità, dato che molto probabilmente nel corso dei prossimi mesi spunterà anche su Amazon, Unieuro e altri.

PS5

Gamestop - Special Edition | 80,98€

Gamestop - Gold Edition | 119,98€

Ubisoft Store - Standard Edition | 69,99€

Ubisoft Store - Gold Edition | 109,99€

Ubisoft Store - Ultimate Edition | 129,99€

Xbox Series X

Gamestop - Special Edition | 80,98€

Gamestop - Gold Edition | 119,98€

Ubisoft Store - Standard Edition | 69,99€

Ubisoft Store - Gold Edition | 109,99€

Ubisoft Store - Ultimate Edition | 129,99€

PC