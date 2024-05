Incentivi auto Renault: anticipo 0 e rate a partire da 70 euro al mese

In occasione degli incentivi auto 2024 tantissimi brand hanno modificato e migliorato le offerte rendendo le proprie auto ancora più interessanti; Renault rientra tra questi produttori, con una nuova offerta mirata alle elettriche.

La prima che beneficia di questa nuova strategia è la piccola ma potente Renault Twingo E-Tech 100% elettrica. Con gli incentivi statali e il contributo di Renault, si può ottenere con una piccola rata mensile di soli 70 euro per 36 mesi, TAN 6,00% - TAEG 8,34%. E c'è anche la possibilità di restituirla alla fine o di rifinanziare la maxi rata finale di 8.177 euro. L'offerta scade il 3 giugno.

Renault Megane E-Tech 100% elettrica, qui la prova, può essere acquistata senza alcun anticipo. La rata mensile è di 230 euro per 3 anni, TAN 6,00% - TAEG 7,05%, con una maxi rata finale di 20.167 euro che può essere rifinanziata in seguito. Anche qui, l'offerta scade il 3 giugno, pertanto i giorni a disposizione per la scelta sono limitati.

Infine, anche Renault Scenic E-Tech 100% elettrica è disponibile anch'essa senza anticipo. Con 36 rate di soli 210 euro al mese e una maxi rata finale di 23.268 euro (TAN 4,00% - TAEG 4,83%), è un'opzione da prendere in considerazione per chiunque voglia passare all'elettrico con una spesa misurata.