Tesla riduce la potenza: Model 3 da 148 cv a causa di una legge

In diversi paesi, la potenza dei veicoli influenza direttamente la tassazione automobilistica, costringendo i produttori come Tesla a offrire versioni dalle prestazioni limitate per competere nei mercati locali. Questo è il caso della Turchia e di Singapore, dove Tesla ha introdotto versioni depotenziate (a livello di software) delle loro popolari auto elettriche Model 3 e Model Y per adeguarsi alle normative locali.

In Turchia, il governo ha recentemente stabilito una nuova legge in cui le auto elettriche con una potenza superiore ai 160 kW rientrano in una fascia di tassazione più alta. Per rimanere competitiva, Tesla ha lanciato una versione del Model Y con potenza ridotta a 159 kW (213 cavalli), appena sotto la soglia, mantenendo invariata la velocità massima di 217 km/h. Questa versione accelera da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi, appena poco più lento rispetto agli originali 6,9 secondi.

A Singapore, il contesto è analogo ma più stringente. Acquistare un veicolo con una potenza superiore a 110 kW può essere molto costoso a causa del prezzo elevato dei certificati di idoneità (COE), necessari per poter guidare un'auto. Tesla offre quindi una versione del Model 3 che si adatta a questa restrizione, con una potenza di soli 110 kW (148 cavalli), rendendola la Tesla con l'accelerazione più lenta disponibile a livello globale, impiegando 8.6 secondi per raggiungere i 100 km/h. Non è chiaro, tuttavia, cosa cambi in termini di autonomia e se essa aumenti o rimanga invariata.

Questi limiti di potenza, realizzati attraverso modifiche software, non comportano differenze fisiche tra i modelli limitati e quelli regolari, lasciando teoricamente la possibilità di rimuovere tali restrizioni. Tuttavia, ciò comporterebbe implicazioni legali evidenti e potenziali problemi con le autorità locali. Nonostante queste versioni limitate siano vitali per Tesla in mercati specifici, non è prevista alcuna introduzione di questi modelli a potenza ridotta in paesi come gli Stati Uniti o l'Europa, dove le tasse automobilistiche non sono influenzate direttamente dalla potenza del motore come in Turchia o Singapore.