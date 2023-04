Ognuno di noi può fare la sua parte per tutelare l’ambiente e anche Euronics vi permette di scegliere tra un’ampia selezione di piccoli e grandi elettrodomestici eco-friendly con super sconti fino al 50%! Approfittate di queste offerte per acquistare elettrodomestici di altissima qualità a prezzi davvero imperdibili.

Tutti i prodotti inclusi nell’offerta sono realizzati con processi produttivi che rispettano l’ambiente o con materiali riciclati, senza però tralasciare gli aspetti tecnologici più moderni per soddisfare tutte le vostre esigenze.

Da menzionare certamente la DeLonghi Nespresso Dolcegusto Mini Me, una macchina per il caffè a capsule compatta ed elegante. Ha un serbatoio da 0,8 lt e una potenza massima di 1460 Watt. Di facile utilizzo grazie all’interfaccia a LED, permette di selezionare la lunghezza della bevanda fra le 7 opzioni disponibili. Per una comodità di utilizzo maggiore, si spegne automaticamente dopo 5 minuti di inattività.

Il caffè Nespresso è ecosostenibile perché si impegna a ridurre le proprie emissioni di CO2 nell’atmosfera e perché le capsule sono completamente riciclabili. Trovate la DeLonghi Nespresso Dolcegusto Mini Me in offerta su Euronics fino al 26 aprile a soli 49,99€ anziché 99,99€, con un risparmio del 50%.

Se invece siete alla ricerca di un nuovo notebook, vi proponiamo l’Acer Aspire Vero da 15.6 pollici, con processore Intel Core i5 e RAM da 8Gb. Questo notebook garantisce una riproduzione audio perfetta grazie alle tecnologie Acer TrueHarmony e Acer PurifiedVoice, in grado di ridurre il rumore con l’impiego dell’intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda l’aspetto eco-friendly, l’Acer Aspire Vero ha una scocca in plastica realizzata per il 30% con PCR, che riduce le emissioni di CO2. Inoltre, può essere disassemblato facilmente, sia per eventuali riparazioni e sostituzioni che per un riciclo più ecologico. La confezione stessa è realizzata in gran parte con carta riciclata, mentre l’imballaggio e la custodia della tastiera sono realizzati in plastica riciclata al 100%. Euronics lo offre in offerta a soli 599€ anziché 799€, con un risparmio del 25%, corrispondente a ben 200€.

Se siete alla ricerca di nuovi elettrodomestici eco-friendly, questa è l’occasione giusta per fare i vostri acquisti. Approfittate degli sconti fino al 50% offerti da Euronics. Vi consigliamo di fare in fretta, prima che le offerte si esauriscano.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!