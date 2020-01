Sconti su Xiaomi Mi 9 Lite e Mi A3 nelle offerte Solo per Oggi di MediaWorld

Messe da parte le proposte Amazon e eBay relative agli articoli in offerta oggi, è arrivato il momendo di dare un’occhiata anche agli sconti Mediaworld che, già dall’inizio di questo 2020, stanno infiammando la rete con offerte a dir poco fenomenali! Come avrete ormai imparato, si tratta delle offerte “Solo per oggi”, promozioni della durata di appena 24 ore con cui lo store sconta a prezzi esaltanti i propri prodotti, sia sullo store online che in negozio.

Ebbene, dopo le offerte degli ultimi giorni, che sono state un vero e proprio turbinio di ottime promozioni, molte delle quali dedicate ai grandi e piccoli elettrodomestici per la casa e la pulizia, oggi MediaWorld torna ad interessarsi di smartphone, con un occhio attento alla tecnologia in generale.

Grandi protagonisti di questa promozione, come da titolo, sono gli ottimi smartphone Xiaomi Mi 9 Lite e Mi A3: entrambi ottime scelte per chi cerca un dispositivo funzionale, esteticamente appetibile ma anche abbastanza performante per fronteggiare la vita di tutti i giorni, specie dal punto di vista fotografico. Venduti rispettivamente a 329,00€ e 249,00€, sono oggi entrambi in promozione sullo store MediWaorld, con sconti ottimi che abbassano i rispettivi prezzi ad un più abbordabile 239,99€ e 169,99€.

Offerte, a nostri giudizio, ottime per chi cerca un dispositivo affidabile ma dal prezzo molto contenuto, specie se si considera quanto bene sta facendo Xiaomi negli ultimi anni sotto il profilo della propria proposta commerciale: ampia, variegata, spesso economica ma sempre e comunque molto affidabile dal punto di vista della durabilità e della qualità dei materiali. Ma non è finita qui, perché le proposte sono ancora numerose e pertanto, prima di consultare la nostra selezione di articoli a prezzi scontati, vi invitiamo a tenere in considerazione la pagina principale delle offerte, così da non perdervi nessuna delle ottime promozioni in corso.

Infine, vi suggeriamo di iscrivervi immediatamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese di gennaio. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!