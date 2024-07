Scopri come ottenere il nuovissimo set LEGO esclusivo dedicato ai libri di Jules Verne!

Appassionati di costruzioni e letteratura d'avventura, preparatevi a una straordinaria novità! LEGO ha svelato un'edizione limitata che rende omaggio al genio visionario di Jules Verne, pioniere della narrativa fantascientifica. Scoprite come ottenere senza costi questo eccezionale set commemorativo! Inoltre, se volete sempre rimanere aggiornati sulle ultime uscite LEGO, continuare a seguire il nostro articolo dedicato ai preorder.

Vedi le offerte LEGO Store

Offerte LEGO Store, perché approfittarne?

Fino al 7 luglio 2024, effettuando una spesa minima di 150€ sul sito ufficiale LEGO.com, avrete diritto a ricevere gratuitamente il set "Tributo ai capolavori di Jules Verne". Questa collezione esclusiva, composta da 351 pezzi, celebra i rinomati romanzi dell'autore, includendo "Il giro del mondo in 80 giorni", "Ventimila leghe sotto i mari" e "Cinque settimane in pallone".

Una volta assemblato, questo oggetto decorativo LEGO si rivela un pezzo unico nel suo genere, arricchito dalla minifigure di Jules Verne. Con particolari inconfondibili ispirati a tre delle opere più amate dello scrittore, non è solo un tributo letterario, ma anche un elegante ornamento per qualsiasi ambiente domestico o lavorativo. Le sue dimensioni - 11 cm di altezza, 15 cm di larghezza e 14 cm di profondità - lo rendono perfetto per essere esibito ovunque. Un dono ideale per giovani e adulti, amanti della letteratura, della storia o dei viaggi.

Questa offerta speciale ha una durata limitata, quindi vi suggeriamo di coglierla al volo. Che siate collezionisti di LEGO o semplicemente alla ricerca di pezzi unici, troverete certamente qualcosa di adatto ai vostri gusti tra le proposte disponibili.

Non lasciatevi sfuggire l'occasione di arricchire la vostra raccolta con questo straordinario set. Visitate ora il LEGO Store e immergetevi nell'affascinante universo di Jules Verne con la nuova creazione "Tributo ai capolavori di Jules Verne"!

