Offerta bomba: PS5 Pro con SCONTO IMMEDIATO grazie a questo COUPON!

Se state cercando di portare la vostra esperienza di gioco al livello successivo, la nuova Sony PlayStation 5 Pro è finalmente disponibile su eBay a un prezzo promozionale davvero interessante. Grazie al codice sconto TECHAPR25, potete portarvela a casa a soli 682,10€ invece del prezzo standard di 718€, applicando il 5% di sconto (fino a un massimo di 45€) al momento del checkout. Un'opportunità da cogliere al volo per chi vuole il massimo in termini di prestazioni e qualità visiva.

NB: ricordatevi di attivare il coupon TECHAPR25 in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 5% durante il checkout

PS5 Pro, chi dovrebbe acquistarla?

PlayStation 5 Pro rappresenta un’evoluzione significativa rispetto al modello base, con miglioramenti che toccano ogni aspetto dell’esperienza di gioco. Il sistema PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) ottimizza la resa visiva in tempo reale, offrendo immagini più nitide e dettagliate, ideali per godere appieno dei titoli in 4K. Con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e supporto al Variable Refresh Rate (VRR), il gameplay è fluido e reattivo, anche nei titoli più frenetici.

Grazie alla tecnologia Advanced Ray Tracing, gli effetti di luce e ombra sono ancora più realistici, elevando l’immersione nei giochi di nuova generazione. L’unità SSD ultraveloce e il sistema I/O integrato riducono drasticamente i tempi di caricamento, mentre i 2 TB di archiviazione vi permetteranno di installare più giochi senza dover rinunciare a nulla. Inoltre, la console supporta anche la risoluzione 8K, preparandovi per il futuro dell’intrattenimento domestico.

Il comparto audio non è da meno: la tecnologia Tempest 3D AudioTech offre un suono avvolgente e tridimensionale, mentre i grilletti adattivi e il feedback aptico del DualSense amplificano il coinvolgimento durante il gioco. La PS5 Pro mantiene anche la retrocompatibilità con i giochi per PS4 e PS5, migliorandone prestazioni e qualità visiva grazie all’hardware potenziato.

Disponibile ora su eBay, la PlayStation 5 Pro a soli 682,10€ con il coupon TECHAPR25 è una delle migliori occasioni del momento per chi desidera una console all’avanguardia, pronta a offrire prestazioni da top di gamma. Approfittatene finché dura.

