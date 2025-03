Su InZOI arrivano le mod e ovviamente tutti li vogliono vedere nudi

La corsa alla nudità virtuale non rallenta mai, e InZOI dimostra come la comunità dei modder sappia muoversi con rapidità sorprendente quando si tratta di rimuovere barriere visive dai giochi appena pubblicati. Nonostante il titolo sia disponibile in accesso anticipato solo da pochi giorni, migliaia di giocatori hanno già scaricato modifiche che alterano l'esperienza di gioco in direzioni prevedibilmente piccanti. Un fenomeno che rispecchia quanto già visto con titoli come The Sims e la sua celebre mod Wicked Whims, confermando come il desiderio di personalizzazione dei contenuti digitali segua pattern ben definiti nella comunità videoludica.

Il primato di popolarità tra le modifiche disponibili per InZOI va attualmente all'abilitatore di mod, strumento essenziale da inserire nella cartella principale del gioco prima di poter installare qualsiasi altra personalizzazione. Un passaggio tecnico obbligatorio che non ha scoraggiato gli appassionati, ansiosi di applicare le proprie modifiche preferite al nuovo simulatore di vita.

Subito alle spalle dell'abilitatore troviamo "Remove Shower Blur", la seconda mod più scaricata, che elimina l'effetto sfocatura applicato ai personaggi durante la doccia o mentre utilizzano i servizi igienici. È importante notare che questa modifica non introduce texture di nudità, limitandosi a mostrare i Zoi (i personaggi del gioco) avvolti in asciugamani. Tuttavia, non sorprende apprendere che una vera e propria mod per la nudità è già in fase beta su Patreon.

Accanto alle modifiche di natura estetica più audace, non mancano interventi tecnici che rispondono a esigenze pratiche: mod per saltare i video introduttivi all'avvio, disabilitare effetti visivi considerati fastidiosi come vignettatura, aberrazione cromatica e grana pellicola, o implementare ottimizzazioni di vario genere per migliorare le prestazioni.

La rapidità con cui queste modifiche sono state sviluppate risulta particolarmente impressionante considerando che InZOI è disponibile solo da pochi giorni. Ancora più sorprendente è il fatto che oltre 20.000 persone abbiano già scaricato la mod per rimuovere la sfocatura dalle docce, nonostante la precarietà dell'accesso anticipato.

Il gioco, infatti, presenta ancora numerosi bug da risolvere: familiari che scompaiono dopo troppi matrimoni, un'impostazione che rende tutti i personaggi eterosessuali, o la possibilità di investire bambini virtuali con i veicoli. È prevedibile che i futuri aggiornamenti romperanno la compatibilità con le mod attuali, costringendo i creatori a riadattare continuamente i loro lavori.