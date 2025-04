Ritorno in ufficio, Trump dà il peggiore esempio possibile

Il ritorno obbligatorio in ufficio per i dipendenti federali statunitensi, imposto dall'amministrazione Trump subito dopo il suo insediamento, si sta rivelando un caso emblematico di cattiva gestione, caos logistico e crollo del morale, offrendo un monito severo a qualsiasi organizzazione, pubblica o privata, che stia valutando strategie simili. Lungi dall'aumentare l'efficienza, la mossa sta generando confusione, sprechi e frustrazione tra centinaia di migliaia di lavoratori.

Secondo numerose testimonianze raccolte tra i dipendenti federali, molti dei quali hanno parlato a condizione di anonimato per timore di ritorsioni, l'implementazione del mandato di rientro è stata segnata da una palese mancanza di pianificazione e coordinamento. Le conseguenze sono state immediate e tangibili: lavoratori che si presentano in ufficio solo per scoprire che non c'è posto a sedere, costretti a lavorare per terra o rimandati a casa per mancanza di spazio; altri che trascorrono ore in coda per i controlli di sicurezza o bloccati in parcheggi sovraffollati progettati per una forza lavoro parzialmente remota.

Ti potrebbe interessare anche Guarda su

I problemi logistici sono diffusi e spesso surreali. Presso la Food and Drug Administration (FDA), il primo giorno di rientro ha visto parcheggi insufficienti, lunghe code all'ingresso, bagni rapidamente sprovvisti di carta igienica e salviette, e una caffetteria impreparata a servire tutti. Situazioni simili si sono verificate presso i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) di Atlanta, dove i dipendenti sono stati avvisati di possibili attese fino a 90 minuti solo per lasciare il parcheggio a fine giornata, a causa di una struttura non dimensionata per ospitare l'intero personale contemporaneamente – un paradosso, considerando che negli ultimi dieci anni l'agenzia aveva pianificato una riduzione degli spazi fisici a favore del lavoro remoto, politica ora ribaltata.

Anche l'Internal Revenue Service (IRS) ha affrontato difficoltà analoghe, con dipendenti presentatisi in ufficio solo per essere rimandati a casa a lavorare da remoto, sprecando di fatto un'intera giornata lavorativa. In alcuni casi, i manager hanno contattato i dipendenti nel weekend precedente per annullare il rientro, creando ulteriore incertezza.

Le problematiche non si limitano alla logistica. Carenze di forniture di base come carta igienica e cancelleria sono state segnalate in diversi edifici, conseguenza anche dei tagli alla spesa e del congelamento dei budget imposti dall'amministrazione. In alcune sedi della Federal Aviation Administration (FAA), i dipendenti sono rientrati in uffici dove era stata rilevata la presenza di piombo nell'acqua. Addirittura, a causa del taglio dei contratti per le pulizie, alcuni dipendenti federali, come quelli del Forest Service, si sono ritrovati a dover pulire i bagni e portare fuori la spazzatura, sottraendo tempo prezioso alle loro mansioni qualificate.

La situazione è aggravata dal fatto che molti dipendenti erano stati assunti specificamente per posizioni remote, con la loro abitazione indicata come "sede di servizio" sui documenti ufficiali. Ora, alcuni sono stati istruiti a trovare una scrivania libera in un qualsiasi edificio federale entro 50 miglia dalla loro residenza, indipendentemente dall'agenzia di appartenenza, finendo per continuare a svolgere riunioni virtuali in spazi fisici spesso inadeguati, talvolta con segnali Wi-Fi così deboli da impedire la comunicazione.

Dietro questa politica c'è la convinzione dichiarata da Trump che il lavoro in presenza sia l'unico modo per garantire che i dipendenti "lavorino davvero", unita alla speranza, nemmeno troppo velata, che le difficoltà inducano molti a licenziarsi, riducendo così le dimensioni e i costi del governo federale.

"Pensiamo che un numero molto consistente di persone non si presenterà al lavoro, e quindi il nostro governo diventerà più piccolo ed efficiente" ha affermato Trump.

Una visione supportata, secondo le fonti, dalla task force guidata dal miliardario tecnologico Elon Musk, denominata "Department of Government Efficiency", che starebbe guidando una revisione radicale della forza lavoro federale tra licenziamenti, riassunzioni forzate e congelamenti della spesa.

Tuttavia, l'approccio "taglia unica" ignora le specificità dei ruoli, i contratti sindacali che prevedevano forme di lavoro agile e le esigenze personali dei dipendenti, costretti a riorganizzare la propria vita (gestione dei figli, trasporti) nel mezzo dell'anno scolastico, il tutto sotto la costante minaccia di futuri licenziamenti. Il risultato è un calo della produttività, un crollo del morale e un aumento dell'inefficienza – l'esatto contrario degli obiettivi dichiarati.

Perché questo è importante per le aziende

Il caso dei dipendenti federali americani, per quanto estremo, offre lezioni preziose per qualsiasi azienda che stia navigando le complesse acque del ritorno in ufficio o della definizione di modelli di lavoro ibridi. L'esperienza statunitense dimostra plasticamente i rischi di un approccio verticistico, rigido e privo di un'adeguata pianificazione strategica e operativa.

Innanzitutto, evidenzia l'importanza cruciale dell'ascolto e della comunicazione. Imporre un cambiamento così radicale senza considerare le esigenze operative, le infrastrutture disponibili e l'impatto sulla vita dei dipendenti è una ricetta per il disastro. Le aziende devono dialogare con i propri collaboratori, comprendere le diverse necessità e co-creare soluzioni sostenibili.

In secondo luogo, sottolinea la necessità di pianificazione e flessibilità. Il ritorno in ufficio non può essere un semplice interruttore da girare. Richiede un'analisi attenta degli spazi, della tecnologia, dei processi e delle forniture. Un modello ibrido ben progettato, che bilanci presenza e remoto in base ai ruoli e agli obiettivi, è spesso più efficace di un obbligo generalizzato. La rigidità dimostrata nel caso USA ignora i benefici comprovati del lavoro flessibile in termini di produttività, benessere e capacità di attrarre e trattenere talenti.

Infine, mette in guardia contro la sottovalutazione del morale e della cultura aziendale. Obbligare i dipendenti a rientrare in condizioni caotiche e disorganizzate, magari svolgendo mansioni degradanti o temendo per il proprio posto, erode la fiducia, danneggia l'engagement e può innescare una fuga di talenti, specialmente in un mercato del lavoro competitivo. L'idea che creare disagio possa "efficientare" l'organizzazione inducendo le persone ad andarsene è una strategia miope e distruttiva.