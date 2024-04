Se hai sempre desiderato un Gundam, ora il tuo sogno potrebbe diventare realtà

L'Archax Robot di Tsubame Industries è una creazione che sembra uscita direttamente dalle pagine di un manga di Gundam. Con un prezzo di partenza di 3 milioni di dollari, questo colosso della robotica offre una nuova definizione al concetto di lusso tecnologico, mescolando insieme fascino futuristico e ingegneria avanzata.

Alto 14’9” piedi (circa 4,5 metri) e capace di raggiungere una velocità massima di 6 mph (circa 9,6 km/h), l'Archax non è solo una dimostrazione di forza e potenza, ma anche di agilità e versatilità. Dotato di due braccia mobili e un torso capace di ruotare, tutto controllabile da un pilota umano al suo interno, questo robot segna un'incredibile fusione tra ingegno umano e aspirazioni da supereroe (o supervillain, a seconda dei punti di vista). Con una carrozzeria costruita in metallo e plastica rinforzata con fibre, l'Archax vanta anche la capacità di trasformarsi da robot a veicolo e viceversa, spingendo i limiti di ciò che consideriamo possibile.

Una delle caratteristiche più affascinanti dell'Archax è il suo sistema di controllo interno. All'interno della cabina, occupata da un solo pilota, quattro schermi trasmettono in diretta ciò che accade all'esterno, offrendo una visuale a 360 gradi senza precedenti. Alimentato da una batteria DC300V, l'Archax rappresenta un trionfo dell'innovazione, consentendo a chi lo pilota di sperimentare una simbiosi uomo-macchina mai vista prima. Nonostante la sua imponente stazza di 7,000 libbre (circa 3,175 kg), la manovrabilità offerta dai motori che guidano le ruote posteriori è impressionante, presentandosi come un robot a trazione posteriore nel vero senso della parola.

L'entusiasmo intorno a SBX Cars è palpabile, con l'azienda che cerca di farsi strada tra i giganti del settore con un'offerta che va ben oltre le convenzionali vendite d'auto. Fondato sulla fama di Alex Hirschi, influencer conosciuto come "Supercar Blondie", SBX Cars mira a diventare il punto di riferimento per gli acquirenti di super auto e creazioni uniche come l'Archax. Quest'ultimo, in particolare, rappresenta non solo un pezzo da collezione per gli amanti del genere, ma un vero e proprio simbolo di quanto la tecnologia possa essere spinta oltre i confini dell'immaginazione.

Sul lato pratico, l'idea dell'Archax si propone come un'operazione di marketing per attrarre l'attenzione su SBX Cars, posizionandosi in un mercato già affollato da operatori ben noti e da emergenti. Tra questi, le piattaforme di Hearst Media come Bring-A-Trailer, Cars&Bids di Doug Demuro e la piattaforma di Motor1’s Sotheby’s Motorsports, ciascuna con il proprio pubblico e offerta. In ogni caso, se siete interessati, potrete comunque valutare di acquistarne uno.