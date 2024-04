Il robot Atlas è morto ieri, oggi risorge elettrico e migliorato

Boston Dynamics ha presentato la nuova versione completamente elettrica del suo celebre robot Atlas. Questa notizia segue il recente ritiro della versione con comandi idraulici di Atlas, suggerendo che l'azienda stia concentrando i suoi sforzi sulla progettazione di soluzioni più avanzate nel campo della robotica umanoide.

Originariamente concepito come un robot di ricerca e salvataggio, l'ultimo modello di Atlas è stato progettato con l'obiettivo di essere utilizzato in applicazioni reali. Boston Dynamics definisce Atlas "il robot umanoide più dinamico del mondo", e un breve video pubblicato dall'azienda dimostra la sua straordinaria destrezza e agilità.

Il video mostra Atlas mentre si alza da una posizione prostrata, ribaltando i piedi per spingersi in posizione eretta. Successivamente, il robot ruota la testa di 180 gradi, seguita dal busto. Nonostante le rotazioni delle gambe e del corpo possano sembrare innaturali, il robot dimostra un'incredibile combinazione di equilibrio e flessibilità.

Rispetto al predecessore, l'Atlas elettrico appare più elegante e moderno. Questo nuovo modello, dal volto privo di lineamenti, segna un passo avanti significativo nella progettazione dei robot umanoidi.

Boston Dynamics ha anche annunciato che la prossima generazione di tecnologia di produzione automobilistica della casa madre Hyundai servirà come "terreno di prova perfetto" per le nuove applicazioni di Atlas. L'azienda prevede di testare Atlas con un piccolo gruppo di partner per esplorare le sue potenziali applicazioni commerciali.

La società sta lavorando su nuovi sistemi di presa per garantire che Atlas possa svolgere una vasta gamma di compiti. Basandosi sulle capacità del modello precedente, che includeva abilità come il parkour e il sollevamento di oggetti pesanti e dalla forma irregolare, Boston Dynamics è fiduciosa di poter commercializzare con successo questa nuova versione di Atlas.