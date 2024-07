Supply Chain, come IA e robotica possono trasformare le sfide in opportunità

Manhattan Associates Inc. (MANH) ha pubblicato i risultati della ricerca “State of Warehouse Operations” per il 2024, che mette in evidenza le attuali sfide e le principali opportunità nel settore della supply chain. Il contesto globale, segnato da turbolenze macroeconomiche e geopolitiche, continua a influenzare profondamente il settore, rendendo cruciali per i professionisti del procurement e della supply chain l'adattamento e l'innovazione.

La ricerca, condotta nella primavera del 2024, ha coinvolto 2.000 professionisti della supply chain di diversi settori, tra cui manifatturiero, logistico, farmaceutico, retail, automotive e beni di consumo, provenienti da Australia, Belgio, Brasile, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Messico, Spagna, Svezia e Regno Unito.

I risultati aiutano a comprendere quali siano le difficoltà e le sfide che le aziende e i professionisti dovranno affrontare nel futuro a breve e medio termine.

Tra gli aspetti più rilevanti risalta l’esigenza di modernizzare l’infrastruttura IT. La quasi totalità degli intervistati (97%) ha dichiarato infatti che l'infrastruttura IT delle operazioni di magazzino necessita di un aggiornamento. L'obsolescenza tecnologica rappresenta una sfida significativa, con il 28% delle organizzazioni che cita l'hardware e il software IT obsoleti come la questione più urgente.

Segue poi, a breve distanza, la gestione del personale. L'84% ha riportato difficoltà nel trattenere il personale. Le operazioni di magazzino richiedono una forza lavoro coinvolta e valorizzata, ma l'assunzione e la formazione di lavoratori a breve termine rimangono problematiche per il 41% delle aziende. Inoltre, il 40% delle organizzazioni ha osservato un significativo incremento della produttività richiesta negli ultimi 12 mesi; un fatto che rende ancora più complesso il tema, perché è più difficile trovare e poi tenersi persone in grado di garantire tale livello di produttività.

Infine, il 26% degli intervistati trova complesso gestire gli ordini provenienti da vari canali, mentre il 23% affronta difficoltà nel soddisfare le crescenti aspettative dei clienti riguardo ai tempi di consegna.

Da problema a opportunità

Nonostante le sfide, le organizzazioni rimangono ottimiste riguardo al futuro. La ricerca sottolinea l'importanza delle tecnologie emergenti per migliorare le operazioni di magazzino.

In particolare, il 75% degli intervistati crede che l’IA Generativa (GenAI) avrà un impatto positivo, mentre il 72% vede nella robotica una soluzione per alzare il livello di produttività grazie a più automazione.

Molti dei professionisti intervistati poi confermano di essere sempre alla ricerca di innovazione nella supply chain, nuove soluzioni che permettano di semplificare le operazioni e rispondere all'aumento della domanda.

Henri Seroux, Senior Vice President EMEA di Manhattan Associates, ha commentato dicendo che "una strategia per le supply chain più unificata crea efficienza e sostenibilità, beneficiando sia i bilanci aziendali che l'intero pianeta."