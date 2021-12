Secondo la senatrice USA Warren la finanza decentralizzata è pericolosa

In un’audizione di martedì con il Comitato bancario del Senato per discutere di stablecoin, Warren ha chiesto alla professoressa Hilary J. Allen dell’American University Washington College of Law se una corsa alle stablecoin potrebbe potenzialmente mettere in pericolo il sistema finanziario degli Stati Uniti. Sebbene Allen abbia affermato che un riscatto “in massa” di stablecoin da parte di persone che hanno perso fiducia nei token difficilmente avrebbe “conseguenze sistemiche” per i mercati tradizionali al momento, il sistema DeFi avrebbe maggiori probabilità di risentirne gli effetti.

“La DeFi è la parte più pericolosa del mondo cripto”, ha detto Warren. “È qui che il regolamento è effettivamente assente e, nessuna sorpresa, è anche il luogo in cui i truffatori si mescolano agli investitori part-time e ai trader di criptovalute dilettanti. In DeFi, non si può nemmeno sapere se si ha a che fare con un terrorista”.

Allen ha aggiunto che la potenziale minaccia postulata da Warren potrebbe riguardare il futuro di DeFi senza però approfondire la sua affermazione sulle transazioni illecite: “Non credo che DeFi possa crescere senza stablecoin. Penso che farebbe fatica. In questo momento, penso che la DeFi sia contenuta al punto in cui non avrà alcun impatto sulla stabilità finanziaria, ma se cresce, penso che possa diventare una minaccia, in particolare se si intreccia con il nostro sistema finanziario tradizionale”.

La discussione tra i legislatori statunitensi presenti all’audizione, denominata “Stablecoins: How Do They Work, How Are They Used, and What Are Their Risks?”, li ha visti concordi con il presidente della commissione Sherrod Brown che richiede alle società crittografiche di rilasciare informazioni relative alla protezione dei consumatori e degli investitori sulle stablecoin.

Warren ha precedentemente utilizzato dichiarazioni pubbliche per affermare che le criptovalute sono principalmente legate ad attività illegali. In un’audizione di giugno per discutere sulle valute digitali della banca centrale, il senatore del Massachusetts ha affermato che “il mondo delle criptovalute attualmente non ha alcuna protezione dei consumatori” e ha fatto riferimento a molti token come investimenti “fasulli”. Ha anche criticato le elevate commissioni di transazione della rete Ethereum durante i periodi di volatilità dei prezzi.