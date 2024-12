Serie A, sport e Disney+ a 15€ per 3 mesi, questa offerta TIM è un AFFARE!

Se siete appassionati di calcio e intrattenimento, questa offerta di TIM potrebbe rappresentare l'occasione che stavate aspettando. Il pacchetto TIMVISION Calcio e Sport è ora disponibile a soli 14,99€ al mese per i primi tre mesi, con un risparmio di 19,99€ sull'attivazione per chi sottoscrive online. Un'opportunità unica che include DAZN, Disney+ e Infinity+ in un'unica soluzione.

Vedi offerta su TIM

Pacchetto streaming TIMVISION Calcio e Sport, chi dovrebbe acquistarlo?

Il servizio si rivolge agli appassionati che desiderano accedere a un'esperienza completa di intrattenimento sportivo e multimediale. Con DAZN STANDARD incluso, potrete seguire tutte le 10 partite di Serie A per ogni turno, la Serie BKT completa e il meglio del calcio internazionale. L'offerta si arricchisce con i contenuti Disney+ in qualità Full HD e l'accesso a due riproduzioni simultanee.

Il servizio si rivolge agli appassionati che desiderano accedere a un'esperienza completa di intrattenimento sportivo e multimediale. Con DAZN STANDARD incluso, potrete seguire tutte le 10 partite di Serie A per ogni turno, la Serie BKT completa e il meglio del calcio internazionale. L'offerta si arricchisce con i contenuti Disney+ in qualità Full HD e l'accesso a due riproduzioni simultanee.

La proposta si distingue per la sua completezza: oltre al calcio, include l'accesso a Eurosport con tutti i principali eventi sportivi, il basket italiano ed europeo, il volley e una selezione di partite NFL. Il TIMVISION Box in dotazione garantisce un'esperienza di visione fluida e di alta qualità, permettendo di gestire tutti i contenuti da un'unica piattaforma.

L'offerta si completa con un catalogo ricchissimo di contenuti on-demand: film, serie TV, cartoni animati e show per tutta la famiglia, senza interruzioni pubblicitarie. I canali Mediaset e La7 sono disponibili live, con la possibilità di recuperare i programmi degli ultimi 7 giorni.

Al prezzo promozionale di 14,99€ per i primi tre mesi, che diventeranno poi 34,99€ mensili, TIMVISION Calcio e Sport rappresenta un'opportunità eccezionale per gli amanti dello sport e dell'intrattenimento. La combinazione di contenuti premium, la qualità del servizio e la versatilità della piattaforma rendono questa offerta particolarmente vantaggiosa, specialmente considerando l'attivazione gratuita per chi sottoscrive online!

Vedi offerta su TIM