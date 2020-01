Serratura e Chiavi Intelligenti per Netatmo al CES 2020

La francese Netatmo, produttrice di dispositivi e tecnologie per la casa intelligente, ha presentato al CES 2020 diverse nuove soluzioni tra cui la Serratura e le Chiavi Intelligenti, proposta anche definita Smart Door Lock. Netatmo si rivolge alle serrature a cilindro, molto diffuse in Italia, quindi installabile in moltissime unità abitative.

“La porta si apre e chiude inserendo la Chiave Intelligente nella Serratura, come una chiave convenzionale, oppure usando l’applicazione Netatmo Security. Da quest’ultima è possibile configurare tutte le Chiavi Intelligenti che uno desidera abbinare alla Serratura, condividere l’accesso alla casa con tutti i membri della famiglia e disattivare una chiave smarrita e rubata con un click sullo smartphone”.

L’utente può anche mandare un invito allo smartphone dei suoi ospiti per lasciarli entrare in casa in sua assenza, sostituendo così la chiave fisica. Una funzionalità utile anche a chi ha una casa vacanze in affitto: gli ospiti ricevono l’accesso all’alloggio per la durata del loro soggiorno, dopodiché il proprietario revoca l’invito dal proprio smartphone, senza ulteriori complicazioni.

La Serratura Intelligente di Netatmo è certificata A2P, BZ + e SKG, ed è pensata per resistere a manomissioni fisiche e attacchi informatici. Inoltre è compatibile con Apple HomeKit. Basata su tecnologia Bluetooth, la Serratura comunica con le Chiavi Intelligenti mediante NFC. A garanzia della sicurezza dei dati degli utenti, le autorizzazioni di accesso e i dati identificativi di ogni Chiave sono archiviati a livello locale nella Serratura Intelligente anziché sul cloud. Una Chiave può inoltre aprire molteplici Serrature se abilitata.

La Serratura Intelligente è dotata di pile con una durata di 2 anni. Quando le pile sono quasi esaurite, l’utente viene avvisato da un segnale acustico specifico all’apertura e chiusura della porta oppure tramite una notifica su smartphone se si trova nel raggio di copertura Bluetooth della Serratura. In caso di pile totalmente scariche è possibile usare un collegamento micro USB di emergenza per aprire la porta fino alla sostituzione. Ulteriori informazioni potete trovarle nella pagina dedicata sul sito di Netatmo.