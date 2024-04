Tim tNotice, raccomandata truffa o no? Cosa fare se ricevete questa mail

Negli ultimi giorni, alcuni clienti TIM hanno ricevuto delle raccomandate digitali (via e-mail) riguardanti la possibilità di ottenere rimborsi per la fatturazione a 28 giorni, una pratica precedentemente comune tra molte compagnie telefoniche.

TIM, però, ha utilizzato il servizio di recapito elettronico certificato tNotice per inviare queste comunicazioni, generando alcuni dubbi tra i destinatari a causa dell'indirizzo email utilizzato (postacertificata@relay01.tnotice.com), che, a un primo colpo d'occhio, potrebbe sembrare sospetto.

Tuttavia, è importante chiarire subito che tNotice non è una truffa né un tentativo di phishing; si tratta di un servizio legittimo utilizzato da TIM per recapitare raccomandate elettroniche, comprese quelle, inviate in questi giorni, relative ai rimborsi per la fatturazione a 28 giorni.

La compagnia telefonica stessa ha confermato l'autenticità di queste comunicazioni, pubblicando un chiarimento sul proprio sito web. Inoltre, potete constatare voi stessi la legittimità del servizio visionando il sito ufficiale di tNotice.

Le raccomandate TIM tNotice, inoltre, vengono inviate sia in formato cartaceo che digitale agli intestatari delle linee telefoniche ma vi ricordiamo comunque che è importante verificare sempre alcuni dettagli, come il mittente e l'oggetto dell'email, per assicurarsi della loro autenticità, considerando che sicuramente qualche malintenzionato si approfitterà della confusione che questo episodio ha generato in alcuni utenti.

Inoltre, è consigliabile sempre prestare attenzione agli indirizzi email diversi da quelli ufficiali, verificarne l'attendibilità con una rapida ricerca sul web e controllare se il messaggio contiene errori ortografici o di formattazione, segnali tipici di un tentativo di phishing.

Per evitare di cadere vittima di truffe online, è fondamentale non rispondere mai a richieste di informazioni private e prestare attenzione prima di fare clic su link o pulsanti presenti nei messaggi.

Utilizzare servizi di posta elettronica sicuri e affidabili, dotati di funzioni di sicurezza avanzate, può contribuire a proteggere dai potenziali rischi legati al phishing e alle truffe online.

In conclusione, le raccomandate TIM tNotice non sono una truffa ma un regolare metodo di comunicazione certificato utilizzato dall'operatore telefonico.