Sky sanzionata per 2,4 mln di euro dall’AGCOM per il pacchetto Calcio 2018/2019

Sky è stata sanzionata dall'AGCOM per 2,4 milioni di euro in relazione al pacchetto Calcio 2018/2019, ma si rivolgerà al TAR per impugnare l'atto.

L’AGCOM ha sanzionato Sky per 2,4 milioni di euro in relazione alla “mancanza di un’adeguata informativa ai clienti in merito ai contenuti del pacchetto SKY Calcio 2018/2019 e nell’assenza di riconoscimento del diritto di recesso senza costi né penali”. Insomma, si sono manifestate pratiche commerciali scorrette.

Nello specifico l’Autorità ha rilevato che a giugno 2018, rispetto alla precedente stagione di campionato, “lo stesso ha subito, a invarianza di prezzo, una sensibile riduzione del numero di partite del campionato di Serie A e l’eliminazione completa dell’intero campionato di Serie B, a fronte dell’aggiunta di alcune partite di Champions League, Europa League e di altri campionati stranieri”. Le modifiche intervenute, secondo l’AGCOM, sotto il profilo contrattuale non hanno indotto le modalità e le condizioni prescritte dalla normativa vigente.

Ai clienti non è stato comunicato “l’esatto contenuto delle modifiche alle condizioni contrattuali che sono intervenute” e non è stato “garantito il diritto di recedere” con la tempistica adeguata e neanche garantito l’eventuale recesso senza l’applicazione di penali e costi di disattivazione. Ad ogni modo l’azienda avrà 60 giorni di tempo per impugnare l’atto presso il TAR.

Sky sostiene di “aver agito conformemente alla normativa e confida che la correttezza del proprio operato emergerà da un esame più approfondito in sede di ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria amministrativa“. In sintesi Sky è convinta di aver “dimostrato quanto la cura del cliente sia la priorità dell’azienda, decidendo sin dall’inizio della stagione 2018/2019 non solo di non ribaltare sulla propria clientela i maggiori costi rispetto al passato sopportati per l’acquisto dei diritti della Serie A, ma anche di arricchire il Pacchetto Sky Calcio con l’inclusione di rilevanti eventi calcistici, come l’Europa League e la Champions League”.