Smart Working a basso costo, tanti idee da Ollo Store

Con l’emergenza in cui versa il nostro paese in questi giorni, sono molte le realtà che si sono dovute interfacciare, per forza di cose, al lavoro a distanza scontrandosi, in modo improvviso e inatteso, con i limiti derivanti dall’assenza di attrezzature e connessione. Da sempre vogliosi di supportarvi sotto ogni punto di vista, noi di Tom’s stiamo cercando già da tempo di aiutarvi a risolvere i problemi relativi allo smart working: per la connessione il nostro suggerimento è quello di consultare la nostra guida relativa agli abbonamenti fibra per la casa, contenente – mese per mese – quelle che sono le migliori proposte del mercato, mentre per la questione attrezzatura, come già successo le scorse settimane, possiamo consigliarvi quegli store che, proprio a causa della situazione di quest’ultimo mese, stanno puntando a proporre interessanti offerte dedicate proprio allo smart working. E dunque, dopo avervi proposto quella che è l’ottima offerta di ePrice, atta ad incentivare smart working e home schooling, è arrivato ora il turno di Ollo Store e di quella che è la sua offerta per uno smart working a basso costo, con sconti dedicati soprattutto al mondo delle webcam dove la proposta Ollo è francamente imbattibile!

Diamo quindi un’occhiata a quella che è la proposta Ollo Store dove, come al solito, abbiamo selezionato per voi quelle che ci sembrano le proposte più convenienti e interessanti, ben chiaro che l’invito è comunque quello di consultare la pagina completa dell’iniziativa, disponibile anche cliccando sul banner soprastante. Inoltre, ancora una volta vi invitiamo ad iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!