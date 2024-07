SOLO 300€ per questa Smart TV Hisense da 43 pollici QLED! (-33%)

Se siete alla ricerca di un televisore all'avanguardia che possa trasformare il vostro salotto in una sala cinematografica, e a un prezzo a dir poco competitivo, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. La Smart TV Hisense 43A72KQ è attualmente disponibile a soli 299,00€, rispetto al prezzo originale di 449,00€, con uno sconto ottimo del 33%!

Smart TV Hisense 43A72KQ, chi dovrebbe acquistarla?

La Smart TV Hisense 43A72KQ è la scelta ideale per chi desidera un home cinema dalle dimensioni non troppo eccessive, che offra in ogni caso tecnologia d'avanguardia. Il pannello QLED 4K di questa Hisense da 43 pollici è una vera e propria rivoluzione visiva, che combinata al Quantum Dot Color dipinge sulla tela dello schermo sfumature realistiche e colori vividi.

Il Dolby Vision HDR e il Dolby Atmos si combinano per creare una sinfonia audiovisiva pensata per avvolgere completamente gli utenti. Al contempo, il processore quad-core e il sistema operativo VIDAA U6 lavorano dietro le quinte per garantire performance fluide e reattive, gestendo i comandi vocali del telecomando. Non manca il supporto ad Alexa, mentre viene permesso all'IA di migliorare quanto viene riprodotto, e in tal senso, la Game Mode Plus diventa il paradiso per il gaming, con anche latenza ridotta e immagini fluide.

In conclusione, disponibile al prezzo di soli 299,00€, la Smart TV Hisense 43A72KQ rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità dell'immagine alta e dimensioni contenute ma comunque notevoli, visti i suoi 43 pollici. Con risoluzione 4K, supporto per HDR e Atmos, e funzionalità intelligenti, offre un'esperienza di visione dal rapporto qualità-prezzo sorprendente!

Vedi offerta su Amazon