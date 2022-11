Se state cercando un’ottima macchinetta fotografica professionale a un prezzo davvero scontato, vi consigliamo di dare uno sguardo al Sony Alpha 7M2K disponibile su Amazon con uno sconto incredibile! Il Black Friday Amazon vi regala anche quest’anno delle offerte da non farsi scappare e, tra le tante, questa è una delle più imperdibili. Per il momento, infatti, potrete portare a casa questa Sony Alpha al costo di appena 899,00€ invece di 1.400,00€.

Si tratta di una fotocamera digitale mirrorless con obiettivo intercambiabile SEL 28-70mm, Sensore CMOS Exmor Full-Frame da 24.3 MP e stabilizzazione integrata. Dunque, un vero e proprio affare, particoarlemtena questo prezzo!

L’α7 II analizza le informazioni provenienti dagli obiettivi con attacco A ed E6 per ottimizzarne prestazioni, resa e stabilizzazione dell’immagine a 5 assi in base all’obiettivo utilizzato. Ciò vi permetterà di dire addio alle vibrazioni, mentre state girando qualsiasi video! La stabilizzazione dell’immagine consente di utilizzare lo zoom e realizzare primi piani e scene notturne con nitidezza superiore, per non perdervi nemmeno un dettaglio della scena.

In più, il sofisticato sistema AF ibrido offre una velocità di risposta elevata, anticipa con precisione la posizione del soggetto, assicura un’ampia copertura per l’AF e offre un tracking affidabile. L’autofocus, inoltre, è più veloce del 30%. In più, potrete realizzare splendide immagini di soggetti in rapido movimento con risultati nitidi ed esposti correttamente grazie a scatto continuo a 5 fps AF/AE, un algoritmo migliorato e display AF continuo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto. In più vi consigliamo di iscrivervi ad Amazon Prime per far arrivare i vostri acquisti il prima possibile!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!