Minimo storico: il Sony Full Array LED con il 31% di sconto!

Per gli amanti del cinema e delle serie TV, la tecnologia OLED non è necessariamente la scelta migliore. Alcuni modelli di smart TV, come la Sony BRAVIA KD-65X85L con tecnologia Full Array LED, offrono prestazioni che non solo compensano alcune debolezze dell'OLED ma in certi aspetti le superano, garantendo così un'esperienza visiva di altissimo livello. Oggi su Amazon, il modello da 65 pollici di questa smart TV Sony è disponibile al prezzo più basso di sempre: con uno sconto del 31%, il prezzo scende da 1.599€ a soli 1.099,99€.

Sony BRAVIA KD-65X85L, chi dovrebbe acquistarla?

La Sony BRAVIA KD-65X85L rappresenta la scelta ideale per gli appassionati dello sport e del cinema in cerca di un'esperienza visiva senza pari direttamente nel confort del proprio salotto. Grazie alla sua tecnologia Full Array LED, che garantisce luminosità e contrasto elevati in ogni scena, ogni momento dei vostri eventi sportivi preferiti e dei film più amati somiglierà a un'esperienza reale e coinvolgente.

Il potente processore X1 analizza i contenuti in tempo reale per rivelare dettagli e consistenza che normalmente passerebbero inosservati, mentre il supporto Dolby Atmos assicura una qualità audio surround che arricchisce ulteriormente l'esperienza d'ascolto.

Chi desidera inoltre un'estetica moderna e un design minimale che si adatta a qualsiasi tipo di arredamento troverà nel design Seamless Edge e nel supporto TV sottile e nero della Sony BRAVIA KD-65X85L l'ideale per mantenere l'attenzione sulla qualità dell'immagine senza distrazioni. Con l'accesso a oltre 700.000 film e serie TV tramite Google TV e l'esclusiva app BRAVIA CORE per i possessori di questa TV, si offre un intrattenimento di alta qualità con contenuti illimitati e personalizzabili secondo i propri gusti.

