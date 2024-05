Galaxy Z Flip6, miglioramenti significativi per lo schermo pieghevole di Samsung

Secondo quanto riportato da The Elec, Samsung sta pianificando di introdurre una versione più spessa del vetro ultra-sottile (UTG) nel display pieghevole del Galaxy Z Flip6. La modificazione prevede un aumento dello spessore da 30 micron a 50 micron, una scelta che promette di migliorare notevolmente la durezza superficiale e di ridurre la visibilità della piega nel display.

Un display più duro rappresenta certamente un vantaggio importante per i dispositivi pieghevoli, categoria nella quale la durabilità dello schermo è un aspetto critico. La riduzione della piega, in particolare, è un miglioramento molto atteso, considerando che il Galaxy Z Flip5 non ha portato significativi progressi in questo senso, soprattutto se confrontato con altri dispositivi concorrenti come l'OPPO Find N3 Flip, che si distingue per una piega quasi impercettibile.

Il report suggerisce che il Galaxy Z Flip6 potrebbe mantenere la cerniera utilizzata nel modello precedente, ma sono previste novità per il modello successivo. Infatti, per il Galaxy Z Flip7, previsto per il 2025, Samsung potrebbe introdurre una nuova cerniera e una struttura di UTG rinnovata, al fine di minimizzare ulteriormente la piega del display. Inoltre, è possibile che il vetro UTG venga proposto in uno spessore ancora maggiore, sebbene questa modifica sia condizionata dall'implementazione di una nuova cerniera.

Queste innovazioni sono parte degli sforzi continui di Samsung per migliorare l'esperienza utente e la resistenza dei suoi dispositivi pieghevoli, consolidando ulteriormente la sua posizione di leader nel settore degli smartphone con schermo pieghevole. Con il lancio previsto del Galaxy Z Flip6 a luglio, insieme al Galaxy Z Fold6, gli appassionati di tecnologia attendono con ansia di vedere come questi miglioramenti influenzeranno l'uso quotidiano del dispositivo.