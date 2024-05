Tesla Model Y, il SUV più venduto del marchio californiano e al tempo stesso campione di vendite su scala globale, è una proposta elettrica molto interessante grazie al suo ottimo rapporto qualità prezzo. In occasione del debutto dei nuovi incentivi auto viene lecito chiedersi quali siano le strategie necessarie per ottenerlo con il maggiore sconto possibile e quali siano i vincoli da rispettare.

Model Y, disponibile ormai in quattro declinazioni, più in dettaglio:

Tesla Model Y Autonomia Prezzo RWD 455 km 42.690 € Long Range RWD 600 km 48.990 € Long Range 533 km 51.990 € Performance 514 km 57.990 €

Considerato il tetto di spesa massimo, per la fascia di emissioni 0-20 g/km di CO2, di 42.700 euro l'unico modello compatibile è il primo della tabella.

Incentivi auto, gli sconti per le elettriche

Il nuovo programma di incentivi prevede un'offerta variegata per ogni classe di emissione, offrendo quindi la possibilità di ottenere uno sconto anche a coloro che non sono interessati ad un'auto elettrica o ibrida. In ogni caso, gli sconti più consistenti sono sempre dedicati a chi desidera passare ad un'auto a batteria, più precisamente il programma segue queste linee guida:

Incentivi per auto elettrica maggio 2024 Emissioni CO2 0-20 g/km Sconto con rottamazione fino a 13.750 € Sconto senza rottamazione fino a 7.500 € Riservato a Persone fisiche, imprese di noleggio e car sharing Limite di spesa 35.000 euro (esclusi Iva, Ipt e messa su strada)

[42.700 € con Iva] Mantenimento auto futura - Almeno 12 mesi per persone fisiche e imprese di noleggio

- Almeno 24 mesi per car sharing Caratterische da rispettare - Categoria M1

- Intestata da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi

- Omologata alle classi ambientali Euro 0-4

⁠Quanto costa Tesla Model Y con i nuovi incentivi?

I nuovi incentivi auto prevedono un programma di sconti diversificato in base alla presenza di un veicolo da rottamare, alla classificazione dello stesso e dal raggiungimento di un limite ISEE prestabilito (30.000 euro).

In altre parole, rottamando ad esempio una vettura Euro 0-1-2 si può acquistare Tesla Model Y RWD rispettivamente a: 31.690 euro (ISEE >30.000 euro) oppure 28.940 euro (ISEE <30.000 euro). Più in dettaglio: