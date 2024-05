Una delle funzionalità esclusive delle TV Samsung arriva sui Galaxy S24 (e non solo)

Samsung ha esteso la sua innovativa funzionalità Relumino Mode, già presente sui televisori smart del brand, ai suoi ultimi dispositivi della serie Galaxy S24 (e ovviamente anche ai modelli che arriveranno successivamente). Questa modalità è stata progettata per migliorare la visibilità dei contenuti per gli utenti con problemi di vista, ottimizzando contrasto, luminosità e nitidezza delle immagini.

L'annuncio è stato fatto attraverso una comunicazione ufficiale in cui la multinazionale sudcoreana evidenzia anche altre funzioni di accessibilità disponibili su smartphone, smartwatch e auricolari wireless a marchio Galaxy.

"[...] migliora il contrasto e la luminosità dello schermo e rende più nitidi i contorni e le forme delle immagini, consentendo agli utenti di distinguere facilmente i contenuti dei loro dispositivi. [...] Dalla possibilità di seguire un pallone durante una partita sportiva alla lettura di testi più piccoli in un telegiornale, la modalità Relumino aiuta gli utenti ipovedenti a connettersi con il mondo e a fruire dei contenuti più importanti per loro", ha commentato l'azienda.

La creazione di questa tecnologia è frutto di un lavoro collaborativo che ha coinvolto utenti con problemi di vista, ricercatori, ingegneri, programmatori e tester.

"Relumino Mode è il prodotto di anni di ricerca e sviluppo per portare avanti l'obiettivo di Samsung di fornire 'schermi per tutti' e migliorare l'esperienza visiva di chi ha una visione limitata", spiega Samsung.

La Relumino Mode sembra essere disponibile anche per la serie Galaxy S23 dopo l'arrivo dell'aggiornamento One UI 6.1, sebbene non sia ancora presente sui nuovi dispositivi pieghevoli della società, come il Galaxy Z Fold5 e il Galaxy Z Flip5. Per attivare la modalità Relumino sui dispositivi compatibili, gli utenti possono recarsi nel menu Impostazioni, sotto la sezione Accessibilità e poi Miglioramenti visivi, e abilitare l'opzione Relumino Outline.

Infine, Samsung sta espandendo la sua funzionalità Circle to Search, inizialmente esclusiva per la serie Galaxy S24, ad altri telefoni, continuando la collaborazione con Google per migliorare l'accesso e l'interazione con le informazioni digitali.

Queste iniziative confermano l'impegno costante di Samsung nel migliorare l'accessibilità e la funzionalità dei suoi prodotti, mantenendo un ruolo da leader nel settore della tecnologia mobile.