Ecco il primo portatile Samsung con CPU Qualcomm, vi piace?

Le anticipazioni sui nuovi Galaxy Book4 Edge di Samsung, i primi laptop dell'azienda a utilizzare la piattaforma Snapdragon X, si intensificano. Emerse per la prima volta a marzo, le specifiche suggeriscono che i laptop saranno disponibili in configurazioni da 16GB di RAM e un SSD da 512GB, con un prezzo di partenza previsto intorno ai 1.800 euro. Recentemente, il marchio "Book4 Edge" è stato anche registrato presso l'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti.

WinFuture ha mostrato le prime immagini dei nuovi di Galaxy Book4 Edge in due dimensioni: 14 pollici e il più grande da 16 pollici, chiamato "Pro". Le immagini rivelano un design insolitamente sottile e color argento chiaro con tasti grigi, distaccandosi dalla tradizionale scelta di colori più scuri di Samsung, come visto nel modello Galaxy Book3 Pro 360 dello scorso anno.

Per quanto riguarda le porte, il modello da 14 pollici include due porte USB-C, una porta HDMI full-size e un jack per cuffie, mentre la versione da 16 pollici aggiunge uno slot per schede microSD, una porta USB-A full-size e un tastierino numerico integrato. Entrambi i modelli sono equipaggiati con una ventola di raffreddamento ben visibile sui lati e un tasto Copilot sulla tastiera.

Le specifiche confermate riportano che entrambi i modelli avranno display AMOLED con risoluzione 3K. Tuttavia, molti dettagli rimangono ancora sconosciuti, ma si prevede che ulteriori informazioni emergeranno presto. Si attende un evento da parte di Microsoft il 20 maggio, che potrebbe introdurre una nuova ondata di laptop Windows mossi da chip Snapdragon. Non è chiaro se Samsung parteciperà a questo evento, considerando che l'azienda di solito lancia i suoi laptop separatamente e sta pianificando il lancio di nuovi dispositivi pieghevoli e del Galaxy Ring a luglio.