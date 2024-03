Questo TV TOP di gamma Sony oggi costa meno! (-200€)

Le offerte di Primavera Amazon sono un'occasione imperdibile per i membri Prime che, fino al 25 marzo, potranno approfittare di una serie di sconti su tanti prodotti tecnologici. Oggi vi segnaliamo questa interessane offerta su uno dei migliori TV OLED in circolazione. Il Sony Bravia XR 55" si distingue per la sua capacità di offrire circa il 200% di luminosità in più rispetto ai TV OLED convenzionali, grazie al nuovo e migliorato pannello QD-OLED e dispone di funzioni avanzate per gaming e streaming di contenuti in alta risoluzione. Oggi, grazie a uno sconto Amazon di 200€, potete acquistarlo per 2.999€ invece che 3.299€.

Sony BRAVIA XR 55", chi dovrebbe acquistarlo?

Il Sony Bravia XR 55" rappresenta l'apice della tecnologia televisiva avanzata ed è progettato per chi non desidera scendere a compromessi sulla qualità dell'immagine e dell'audio. Con il suo nuovo pannello QD-OLED, che offre circa il 200% di luminosità in più rispetto ai tradizionali TV OLED e la tecnologia Acoustic Surface Audio+ che trasforma lo schermo in uno speaker, questa TV è ideale per gli appassionati di cinema desiderosi di portare l'esperienza della sala cinematografica nel comfort della loro casa. Grazie alla piattaforma BRAVIA CORE, gli utenti hanno accesso a una vasta gamma di contenuti in streaming in alta risoluzione.

Se siete appassionati di videogiochi, il Sony Bravia XR 55" eleva anche l'esperienza di gioco, offrendo compatibilità eccezionale con la console PlayStation 5 per una grafica e un'immersione sonora di alto livello. Il supporto versatile a 3 posizioni e il design ultra-sottile con cornice in alluminio rendono questo TV adattabile a qualsiasi ambiente domestico, senza sacrificare lo stile. In sintesi, se volete un TV top di gamma raffinato e tecnologicamente avanzato, il Sony Bravia XR 55" è tra le migliori opzioni che potete trovare oggi sul mercato.

Il TV 4K Sony Bravia XR 55" offre un'esperienza visiva e sonora di livello superiore. Con un design elegante e funzionalità avanzate come il suo pannello QD-OLED innovativo e la tecnologia Acoustic Surface Audio+, rappresenta un enorme salto di qualità per chi cerca il meglio nel settore home entertainment. Grazie a uno sconto Amazon del 9% potete risparmiare 200€ sul prezzo iniziale di 3.299,€ e acquistarlo per 2.999€.

