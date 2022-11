Quella che stiamo per segnalarvi è un’occasione validissima per gli appassionati di cinefilia, che avranno l’opportunità di ricevere gratuitamente non solo 10 voucher per Rakuten TV dal valore di 59,90€, ma anche una potentissima soundbar Samsung dal valore di 799,00€.

La promozione è di Monclick, store affidabilissimo e conveniente dove acquistare l’elettronica di consumo, ma anche numerosi articoli per la casa e tempo libero. Arriviamo subito al dunque; per ricevere questi omaggi vi verrà chiesto di acquistare una smart TV Samsung Neo QLED 8K, vale a dire un televisore di fascia alta del noto brand coreano, e registrarlo successivamente su Samsung Members. Il termine utile per approfittare di questa occasione scade il 4 dicembre 2022.

Terminato l’acquisto e la fase di registrazione, necessaria per far sì che Samsung convalidi la transazione, gli omaggi vi verranno spediti entro 30 e 180 giorni, rispettivamente per i voucher e soundbar. Le smart TV Samsung Neo QLED 8K compatibili con la promozione sono 7, quasi tutte disponibili sul catalogo di Monclick e tutte acquistabili a prezzo scontato, grazie anche alle offerte del Black Friday che, ovviamente, è arrivato anche sul noto e-commerce. Di seguito un rapido riassunto dei modelli aderenti all’iniziativa:

85QN900B

85QN800B

75QN900B

75QN800B

65QN900B

65QN800B

55QN700B

Per coloro che vogliono approfittare della promo spendendo il meno possibile, ricevendo comunque questi fantastici regali, suggeriamo ovviamente di considerare il modello da 55 pollici, anche perché è tra i più scontati della gamma Neo QLED di Samsung. Un’occasione a dir poco fantastica, dato che sarà come acquistare questa smart TV a circa 530€, se teniamo in considerazione il valore di entrambi gli omaggi.

A prescindere da quale smart TV Neo QLED acquistiate, vi porterete a casa un elettrodomestico di alto livello, con alcune delle tecnologie del settore più recenti come, appunto, il pannello Neo QLED. Per quanto riguarda invece la soundbar, il modello scelto dal portale è la HW-Q800B/ZF, che si abbina benissimo alle smart TV Samsung Neo QLED, poiché possono sincronizzarsi con l’audio, funzionando come se fossero un unico dispositivo. Ovviamente la sincronizzazione è intelligente, lasciando alla soundbar il compito di riprodurre la maggior parte degli effetti, garantendo così la massima resa, sfruttando gli altoparlanti del televisore per ottenere un effetto surround migliore, cosa altrimenti impossibile con un unico dispositivo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questa promozione, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

