Streaming Euro 2024 compromesso da possibili cyber-attacchi russi

L'emittente polacca TVP ha annunciato di essere stata vittima di multipli attacchi informatici durante la trasmissione online di una partita decisiva di Euro 2024. Gli attacchi, identificati come DDoS (Distributed Denial of Service), hanno avuto luogo in due differenti occasioni nel corso del torneo, causando interruzioni nella trasmissione delle partite tra la Polonia e l'Austria il 21 giugno, e tra la Polonia e i Paesi Bassi durante il weekend precedente.

In un comunicato su X, TVP ha spiegato:

Ci scusiamo per i problemi tecnici relativi alla trasmissione della partita Poland-Austria su Internet. Meno di un minuto dopo l’attacco abbiamo collaborato con gli operatori nazionali per mitigare l'attacco, permettendo ai nostri team IT di ripristinare il servizio.

Un attacco DDoS mira a sovraccaricare i siti web inviando un'enorme quantità di traffico, con l'obiettivo di sopraffare i server e metterli offline. Questo ha comportato diffuse difficoltà nella trasmissione online, incidendo sulla visibilità della partita.

Secondo TVP, gli attacchi provenivano da indirizzi IP situati in Polonia durante il primo episodio, ma non sono state fornite ulteriori dettagli riguardo la seconda ondata di attacchi.

In una dichiarazione separata, il vice ministro polacco per gli affari digitali, Pawel Olszewski, ha riferito che le prove indicano come fonte degli attacchi la Russia. Olszewksi ha delineato come l'obiettivo degli attacchi fosse quello di "impedire ai cittadini polacchi di guardare la partita online" aggiungendo che l'attacco è stato rapidamente respinto e che senza la pronta reazione dei servizi polacchi, si sarebbe potuto assistere a veri e propri disordini, data l'alta aspettativa rivolta verso questo evento sportivo.

Per contrastare ulteriori problemi, TVP ha annunciato il lancio di un sito web alternativo per la trasmissione delle restanti partite di Euro 2024, inclusa quella finale della Polonia contro la Francia. Il continuo impegno dell'emittente mira a garantire che gli spettatori possano godere degli incontri senza ulteriori disguidi tecnici.

Fenomeni come questi sottolineano l'importanza della sicurezza informatica e della resilienza dei sistemi di trasmissione di eventi di grande portata, specialmente in contesti di visibilità internazionale come quello dei campionati europei di calcio.