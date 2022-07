Vi siete decisi a provare un aspirapolvere robot? E perché non farlo con una delle migliori proposte di Ecovacs? Amazon sta proponendo due dei modelli della pluripremiata gamma DEEBOT a prezzi stracciati ma, salvo sorprese dell’ultimo minuto, saranno acquistabili a cifre così vantaggiose solo fino al 11 luglio.

Le soluzioni di pulizia intelligente scontate dal portale sono l’ormai noto DEEBOT N8 (con codice OFF60EURO) e il nuovissimo DEEBOT X1 Turbo (con codice 300EUROFF), i quali vengono venduti rispettivamente a soli 239€ e 799€, con un risparmio netto di 160€ e 300€ sul prezzo ufficiale. Parliamo di soluzioni perfette per chi vuole affidare una parte della pulizia domestica a un robot, scoprendo come la tecnologia abbia fatto passi da gigante anche in questo settore, fino a raggiungere il vertice con il DEEBOT X1 Turbo, attualmente il top di gamma del noto brand tedesco.

Un aspirapolvere robot come il DEEBOT X1 Turbo riuscirà davvero a sostituire la pulizia manuale, almeno per quanto concerne quella sui pavimenti. Il merito non è solo dell’elevata potenza aspirante di questi dispositivi, pari a 5.000 Pa nel caso del top di gamma Ecovacs ma, soprattutto, delle più recenti tecnologie del settore, che fanno sì che i pavimenti rimangano in perfetto stato.

Durante la progettazione di DEEBOT X1 Turbo, niente è stato lasciato al caso e sono state poste attenzioni anche ai minimi dettagli, incluso il design, curato niente di meno da Jacob Jensen, che ha reso l’estetica di questo robot moderna e lussuosa. Tantissime sono le soluzioni adoperate dal produttore per far sì che la pulizia fosse ottimale e, tra le più raffinati e importanti, citiamo la OZMO Turbo 2.0 che, oltre a far ruotare i due panni di lavaggio a 180 giri al minuto, consente a quest’ultimi di premere con più forza sul pavimento in modo da rimuovere anche le macchie più difficili.

Come non citare poi il TrueMapping 2.0, che permette al robot aspirapolvere non solo di mappare la casa più velocemente, ma di farlo anche in maniera più precisa, rivelando la presenza di oggetti sul percorso tramite i sensori frontali ed evitarli, cosicché cavi e oggetti vari non vadano a incastrarsi tra le spazzole rotanti. Il DEEBOT X1 Turbo, inoltre, dispone di un assistente vocale proprietario chiamato YIKO, che permette un interazione forse ancora migliore rispetto a quella di Alexa e Google, che rimangono pur sempre supportati.

Insomma, Ecovacs ha tutte le carte in regola per rimanere uno dei brand più affidabili di questo settore che, col passare degli anni, è diventato molto competitivo. Non fatevi dunque sfuggire queste offerte su questi due ottimi prodotti!

